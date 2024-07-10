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В Киеве стало известно о жестком намерении Зеленского - РИА Новости, 10.07.2024
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12:49 10.07.2024 (обновлено: 14:11 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958718311.html
В Киеве стало известно о жестком намерении Зеленского
В Киеве стало известно о жестком намерении Зеленского - РИА Новости, 10.07.2024
В Киеве стало известно о жестком намерении Зеленского
Владимир Зеленский думает об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:49
2024-07-10T14:11
киев
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский думает об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники."Мы "увольняли" премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот Кабмин еще не был", — рассказал изданию один из собеседников."УП" пишет, что Зеленского перестал устраивает безынициативный Шмыгаль. Более того, сферы, за которые несет ответственность премьер, находятся в упадке — Украине грозит дефолт, а энергоструктура нарушена, указывается в статье.По словам собеседника, несмотря на лояльность Шмыгаля Зеленскому и отсутствие личных амбиций на политическом поприще, премьер не угодил главе киевского режима "отсутствием драйва" в личных отношениях и постоянным негативом в обществе в ответ на решения кабмина. Ранее газета "Страна.ua" со ссылкой на источники писала, что украинские власти рассматривают вопрос замены премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, которая занимает сейчас пост первого вице-премьера в правительстве.
https://ria.ru/20240703/shmygal-1957136496.html
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киев, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль
Киев, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
В Киеве стало известно о жестком намерении Зеленского

УП: Зеленский хочет уволить премьера Дениса Шмыгаля

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский думает об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Мы "увольняли" премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот Кабмин еще не был", — рассказал изданию один из собеседников.
"УП" пишет, что Зеленского перестал устраивает безынициативный Шмыгаль. Более того, сферы, за которые несет ответственность премьер, находятся в упадке — Украине грозит дефолт, а энергоструктура нарушена, указывается в статье.
По словам собеседника, несмотря на лояльность Шмыгаля Зеленскому и отсутствие личных амбиций на политическом поприще, премьер не угодил главе киевского режима "отсутствием драйва" в личных отношениях и постоянным негативом в обществе в ответ на решения кабмина.
Ранее газета "Страна.ua" со ссылкой на источники писала, что украинские власти рассматривают вопрос замены премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, которая занимает сейчас пост первого вице-премьера в правительстве.
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