https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958718311.html

В Киеве стало известно о жестком намерении Зеленского

В Киеве стало известно о жестком намерении Зеленского - РИА Новости, 10.07.2024

В Киеве стало известно о жестком намерении Зеленского

Владимир Зеленский думает об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:49

2024-07-10T12:49

2024-07-10T14:11

киев

украина

владимир зеленский

денис шмыгаль

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский думает об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники."Мы "увольняли" премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот Кабмин еще не был", — рассказал изданию один из собеседников."УП" пишет, что Зеленского перестал устраивает безынициативный Шмыгаль. Более того, сферы, за которые несет ответственность премьер, находятся в упадке — Украине грозит дефолт, а энергоструктура нарушена, указывается в статье.По словам собеседника, несмотря на лояльность Шмыгаля Зеленскому и отсутствие личных амбиций на политическом поприще, премьер не угодил главе киевского режима "отсутствием драйва" в личных отношениях и постоянным негативом в обществе в ответ на решения кабмина. Ранее газета "Страна.ua" со ссылкой на источники писала, что украинские власти рассматривают вопрос замены премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, которая занимает сейчас пост первого вице-премьера в правительстве.

https://ria.ru/20240703/shmygal-1957136496.html

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киев, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль