https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html

Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ

Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024

Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ

Владимир Зеленский впадает в панику из-за возможного президентства в США Дональда Трампа, пишет dikGAZETE. "Первым проигравшим на президентских выборах в США... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:27

2024-07-10T10:27

2024-07-10T10:27

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский впадает в панику из-за возможного президентства в США Дональда Трампа, пишет dikGAZETE. "Первым проигравшим на президентских выборах в США может стать Владимир Зеленский. Если западные страны принесут его"в жертву", то в будущем его даже могут судить в международных судах. Вот чем на самом деле вызвана паника Зеленского", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Киев сильно пострадает от возможного президентства Дональда Трампа, так как тот будет мстить Джо Байдену через Украину и во многом прекратит поддерживать Украину. Это будет также означать и конец Зеленского, так как в будущем могут возникнуть вопросы и вокруг средств, заработанных им за время конфликта, пишет издание. Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента Соединенных Штатов назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша