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Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
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10:27 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html
Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ
Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ
Владимир Зеленский впадает в панику из-за возможного президентства в США Дональда Трампа, пишет dikGAZETE. "Первым проигравшим на президентских выборах в США... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:27
2024-07-10T10:27
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский впадает в панику из-за возможного президентства в США Дональда Трампа, пишет dikGAZETE. "Первым проигравшим на президентских выборах в США может стать Владимир Зеленский. Если западные страны принесут его"в жертву", то в будущем его даже могут судить в международных судах. Вот чем на самом деле вызвана паника Зеленского", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Киев сильно пострадает от возможного президентства Дональда Трампа, так как тот будет мстить Джо Байдену через Украину и во многом прекратит поддерживать Украину. Это будет также означать и конец Зеленского, так как в будущем могут возникнуть вопросы и вокруг средств, заработанных им за время конфликта, пишет издание. Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.Выборы президента Соединенных Штатов назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958673938.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США
Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ

dikGAZETE: Зеленский паникует из-за возможного президентства Трампа

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский впадает в панику из-за возможного президентства в США Дональда Трампа, пишет dikGAZETE.

"Первым проигравшим на президентских выборах в США может стать Владимир Зеленский. Если западные страны принесут его"в жертву", то в будущем его даже могут судить в международных судах. Вот чем на самом деле вызвана паника Зеленского", — говорится в публикации.
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине
09:27
В статье отмечается, что Киев сильно пострадает от возможного президентства Дональда Трампа, так как тот будет мстить Джо Байдену через Украину и во многом прекратит поддерживать Украину.

Это будет также означать и конец Зеленского, так как в будущем могут возникнуть вопросы и вокруг средств, заработанных им за время конфликта, пишет издание.

Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Выборы президента Соединенных Штатов назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Зеленский обратился с призывом к Западу
08:29
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
 
 
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