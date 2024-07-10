Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ
dikGAZETE: Зеленский паникует из-за возможного президентства Трампа
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский впадает в панику из-за возможного президентства в США Дональда Трампа, пишет dikGAZETE.
"Первым проигравшим на президентских выборах в США может стать Владимир Зеленский. Если западные страны принесут его"в жертву", то в будущем его даже могут судить в международных судах. Вот чем на самом деле вызвана паника Зеленского", — говорится в публикации.
"Первым проигравшим на президентских выборах в США может стать Владимир Зеленский. Если западные страны принесут его"в жертву", то в будущем его даже могут судить в международных судах. Вот чем на самом деле вызвана паника Зеленского", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Киев сильно пострадает от возможного президентства Дональда Трампа, так как тот будет мстить Джо Байдену через Украину и во многом прекратит поддерживать Украину.
Это будет также означать и конец Зеленского, так как в будущем могут возникнуть вопросы и вокруг средств, заработанных им за время конфликта, пишет издание.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Это будет также означать и конец Зеленского, так как в будущем могут возникнуть вопросы и вокруг средств, заработанных им за время конфликта, пишет издание.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Выборы президента Соединенных Штатов назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит действующий глава государства Джо Байден.
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