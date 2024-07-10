https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958673938.html

СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине

СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине - РИА Новости, 10.07.2024

СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине

Зеленский считает, что его самый желанный приз - членство в военном альянсе - остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:27

2024-07-10T09:27

2024-07-10T11:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что членство Украины в НАТО остается недостижимым, пишет ABC."Зеленский считает, что его самый желанный приз - членство в военном альянсе - остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, которые могут втянуть их в более масштабную войну", — говорится в публикации.В статье отмечается, что многолетний конфликт, унесший тысячи украинских жизней, оставил многих разочарованными и скептически настроенными на то, что их страна когда-либо присоединится к западному альянсу.Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958667920.html

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html

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в мире, украина, нато, владимир зеленский, сша, россия