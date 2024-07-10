Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 10.07.2024 (обновлено: 11:00 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958673938.html
СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине
СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине
Зеленский считает, что его самый желанный приз - членство в военном альянсе - остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T09:27
2024-07-10T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
владимир зеленский
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6efa0a7b3bf6a65a5c186b5e7fe7bc.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что членство Украины в НАТО остается недостижимым, пишет ABC."Зеленский считает, что его самый желанный приз - членство в военном альянсе - остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, которые могут втянуть их в более масштабную войну", — говорится в публикации.В статье отмечается, что многолетний конфликт, унесший тысячи украинских жизней, оставил многих разочарованными и скептически настроенными на то, что их страна когда-либо присоединится к западному альянсу.Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958667920.html
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958474453_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d481438eb0aac0b1e9779929f1741614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, владимир зеленский, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, США, Россия
СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине

ABC: Зеленский считает, что членство Украины в НАТО остается недостижимым

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что членство Украины в НАТО остается недостижимым, пишет ABC.

"Зеленский считает, что его самый желанный приз - членство в военном альянсе - остается недостижимым. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, которые могут втянуть их в более масштабную войну", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Зеленский обратился с призывом к Западу
08:29
В статье отмечается, что многолетний конфликт, унесший тысячи украинских жизней, оставил многих разочарованными и скептически настроенными на то, что их страна когда-либо присоединится к западному альянсу.

Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите альянса, но для нее будет выстроен "институционный мост" к этой цели. Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны - члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ
10:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВладимир ЗеленскийСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала