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Зеленский обратился с призывом к Западу - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 10.07.2024 (обновлено: 11:01 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958667920.html
Зеленский обратился с призывом к Западу
Зеленский обратился с призывом к Западу - РИА Новости, 10.07.2024
Зеленский обратился с призывом к Западу
Владимир Зеленский обратился к союзникам Украины, выступая в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне. "Новые системы Patriot помогут. Но их... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:29
2024-07-10T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к союзникам Украины, выступая в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне. "Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут", — сказал он. Вашингтон в совместном заявлении с партнерами отметил, что новые стратегические системы ПВО, которые Украина получит от Запада, включают американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958673938.html
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украина
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Вашингтон (штат)
Зеленский обратился с призывом к Западу

Зеленский заявил, что обещанных Киеву систем ПВО недостаточно

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к союзникам Украины, выступая в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне.

"Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут", — сказал он.
Символика НАТО перед началом саммита организации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
СМИ: на саммите НАТО раскрылась неожиданная правда об Украине
09:27
Вашингтон в совместном заявлении с партнерами отметил, что новые стратегические системы ПВО, которые Украина получит от Запада, включают американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Зеленский запаниковал из-за неожиданной угрозы Украине, пишут СМИ
10:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВашингтон (штат)
 
 
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