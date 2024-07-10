https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958667920.html

Зеленский обратился с призывом к Западу

Зеленский обратился с призывом к Западу - РИА Новости, 10.07.2024

Зеленский обратился с призывом к Западу

Владимир Зеленский обратился к союзникам Украины, выступая в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне. "Новые системы Patriot помогут. Но их... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:29

2024-07-10T08:29

2024-07-10T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к союзникам Украины, выступая в фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне. "Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут", — сказал он. Вашингтон в совместном заявлении с партнерами отметил, что новые стратегические системы ПВО, которые Украина получит от Запада, включают американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958673938.html

https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958684007.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вашингтон (штат)