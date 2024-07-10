https://ria.ru/20240710/zavod-1958719073.html

На Кубани завод стеновых материалов ускорил упаковку на 36,6% по нацпроекту

На Кубани завод стеновых материалов ускорил упаковку на 36,6% по нацпроекту - РИА Новости, 10.07.2024

На Кубани завод стеновых материалов ускорил упаковку на 36,6% по нацпроекту

Завод керамических стеновых материалов в Краснодарском крае ускорил процесс упаковки продукции на 36,6% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:01

2024-07-10T13:01

2024-07-10T13:01

краснодарский край

технологии

краснодарский край

нацпроекты

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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Завод керамических стеновых материалов в Краснодарском крае ускорил процесс упаковки продукции на 36,6% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "Новокубанский завод керамических стеновых материалов ускорил процесс упаковки продукции. Предприятие завершило активную фазу реализации национального проекта "Производительность труда", - сообщают власти, добавляя, что предприятию удалось уменьшить время протекания процесса на 36,6% и увеличить выработку на 13,4%. Уточняется, что Новокубанский завод керамических стеновых материалов работает с 1987 года, выпускает продукцию для облицовки и кладки наружных и внутренних стен. В рамках нацпроекта сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций повышали эффективность процесса пакетировки и упаковки. Команда внедрила стандарты операционных процедур, систему организации рационального рабочего места, планово-предупредительный ремонт техники и оборудования. Сотрудники сократили частые остановки конвейерной ленты, лишние перемещения и переключения операторов, добавляют власти.

https://ria.ru/20240626/remont-1955468430.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, краснодарский край, нацпроекты