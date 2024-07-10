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На Кубани завод стеновых материалов ускорил упаковку на 36,6% по нацпроекту - РИА Новости, 10.07.2024
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Краснодарский край
 
13:01 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/zavod-1958719073.html
На Кубани завод стеновых материалов ускорил упаковку на 36,6% по нацпроекту
На Кубани завод стеновых материалов ускорил упаковку на 36,6% по нацпроекту - РИА Новости, 10.07.2024
На Кубани завод стеновых материалов ускорил упаковку на 36,6% по нацпроекту
Завод керамических стеновых материалов в Краснодарском крае ускорил процесс упаковки продукции на 36,6% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:01
2024-07-10T13:01
краснодарский край
технологии
краснодарский край
нацпроекты
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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Завод керамических стеновых материалов в Краснодарском крае ускорил процесс упаковки продукции на 36,6% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "Новокубанский завод керамических стеновых материалов ускорил процесс упаковки продукции. Предприятие завершило активную фазу реализации национального проекта "Производительность труда", - сообщают власти, добавляя, что предприятию удалось уменьшить время протекания процесса на 36,6% и увеличить выработку на 13,4%. Уточняется, что Новокубанский завод керамических стеновых материалов работает с 1987 года, выпускает продукцию для облицовки и кладки наружных и внутренних стен. В рамках нацпроекта сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций повышали эффективность процесса пакетировки и упаковки. Команда внедрила стандарты операционных процедур, систему организации рационального рабочего места, планово-предупредительный ремонт техники и оборудования. Сотрудники сократили частые остановки конвейерной ленты, лишние перемещения и переключения операторов, добавляют власти.
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технологии, краснодарский край, нацпроекты
Краснодарский край, Технологии, Краснодарский край, Нацпроекты

На Кубани завод стеновых материалов ускорил упаковку на 36,6% по нацпроекту

CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) / Завод керамических стеновых материалов в Краснодарском крае ускорил процесс упаковки продукции
Завод керамических стеновых материалов в Краснодарском крае ускорил процесс упаковки продукции - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) /
Завод керамических стеновых материалов в Краснодарском крае ускорил процесс упаковки продукции
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Завод керамических стеновых материалов в Краснодарском крае ускорил процесс упаковки продукции на 36,6% благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона.
«
"Новокубанский завод керамических стеновых материалов ускорил процесс упаковки продукции. Предприятие завершило активную фазу реализации национального проекта "Производительность труда", - сообщают власти, добавляя, что предприятию удалось уменьшить время протекания процесса на 36,6% и увеличить выработку на 13,4%.
Уточняется, что Новокубанский завод керамических стеновых материалов работает с 1987 года, выпускает продукцию для облицовки и кладки наружных и внутренних стен. В рамках нацпроекта сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций повышали эффективность процесса пакетировки и упаковки.
Команда внедрила стандарты операционных процедур, систему организации рационального рабочего места, планово-предупредительный ремонт техники и оборудования. Сотрудники сократили частые остановки конвейерной ленты, лишние перемещения и переключения операторов, добавляют власти.
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