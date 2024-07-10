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Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:08 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/zaluzhnyy-1958836817.html
Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании, пишут СМИ
Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2024
Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании, пишут СМИ
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании, сообщает издание "Украинская правда". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:08
2024-07-10T20:08
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
лондон
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании, сообщает издание "Украинская правда". Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. Украинское издание "Главком" 4 июля сообщало, что Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к исполнению обязанностей посла. Для этого ему нужно было вручить верительные грамоты королю Карлу III. "Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании… В среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954160355.html
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в мире, великобритания, украина, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Лондон, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании, пишут СМИ

"Украинская правда": Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании, сообщает издание "Украинская правда".
Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. Украинское издание "Главком" 4 июля сообщало, что Залужный уехал в Великобританию и вскоре приступит к исполнению обязанностей посла. Для этого ему нужно было вручить верительные грамоты королю Карлу III.
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20 июня, 10:09
"Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании… В среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаЛондонВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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