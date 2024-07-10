https://ria.ru/20240710/zaharova-1958682553.html

В НАТО еще не решили, как поделить Украину, заявила Захарова

В НАТО еще не решили, как поделить Украину, заявила Захарова - РИА Новости, 10.07.2024

В НАТО еще не решили, как поделить Украину, заявила Захарова

Украину пока не принимают в НАТО, так как в этом блоке еще не решили, как ее поделить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:19

2024-07-10T10:19

2024-07-10T10:19

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украину пока не принимают в НАТО, так как в этом блоке еще не решили, как ее поделить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который проходи в Вашингтоне 9-11 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". "Это та самая ситуация по поводу того, что Украина будет обязательно включена в НАТО (только неизвестно когда), которую можно сформулировать фразой "Да, но нет"... Это ярчайшая, сущностная демонстрация истинной личины НАТО", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила противоречия в позиции альянса. "Возьмем НАТО, которая якобы заботится о будущем Украины. Наверное, тот, о ком заботишься, требует твоего искреннего участия. Но они даже с Украиной, которую втянули в этот коллапс, которую разрушили... даже в этом состоянии взять и еще поглумиться, придумав фразу, что "Конечно, обязательно, когда-нибудь вы будете с нами, но о сроках говорить не будем", - отметила Захарова. Она добавила, что если НАТО вряд ли не хочет принимать Украину из опасений, что тогда придется оказывать ей военную и финансовую помощь. "То количество оружия и денег, которое уже поставлено на Украину, не сопоставимо ни с какой помощью обязательного характера в отношении своих стран-членов. Ни одна страна-член НАТО никогда бы не получила столько, сколько уже получила Украина, не будучи членом", - заявила Захарова. По ее словам, ответ простой. "Не поделили они еще Украину. Не знают они пока, как пройдет та самая линия, которая разрежет этот уже несвежий пирог и кому какая часть из него достанется. А смотрят они на Западную Украину? Конечно - как на то, что должно принадлежать странам-членам НАТО. Безусловно. В качестве их, как они называют, исторических территорий... Они пока еще не знают, как они ее будут есть. Вот в этом и ответ", - считает Захарова. Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. В повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Эта встреча станет последней для генсека альянса Йенса Столтенберга - 1 октября на смену ему придет экс-премьер Нидерландов Марк Рютте, которого уже утвердили постпреды стран НАТО на заседании в штаб-квартире в Брюсселе.

https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html

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