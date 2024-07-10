https://ria.ru/20240710/zaharova-1958675840.html

Захарова посоветовала уехавшим из России не беспокоиться

Захарова посоветовала уехавшим из России не беспокоиться - РИА Новости, 10.07.2024

Захарова посоветовала уехавшим из России не беспокоиться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала уехавшим из России не беспокоиться и переключиться на свои новые отечества. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T09:45

2024-07-10T09:45

2024-07-10T10:08

россия

киев

израиль

мария захарова

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала уехавшим из России не беспокоиться и переключиться на свои новые отечества. "Вот, вы говорите, сейчас распространяются картинки, дети, ребенок, я тоже их видела, в том числе, и в исполнении наших отъехавших, которые не видят никаких других детей, кроме тех, которые им подсовывает киевский режим", - сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова продолжила, указав, что "это удивительная способность: быть гражданином РФ и не видеть страдания детей своей собственной страны". "Если так важна жизнь одного ребенка, а где картинки с детьми, которые страдали все эти годы в Донецке, Луганске, Мариуполе, близлежащих населенных пунктах?", - задалась вопросом она. "Те, кто из Израиля постит фотографии, которые постит киевский режим, они детей Газы совсем не видят или как?", - добавила Захарова. Она указала, что "есть вещи, которые я не могу понять, вот, были граждане РФ, успешные, знаменитые, любимые народом, потом они в 2022 году взяли чемоданы и отъехали в Израиль, и оказалось, что они стали гражданами Израиля". "Как же они так удивительно могут селективно подходить к вопросам беспокойства за свое отечество?",- вновь задалась вопросом Мария Захарова. "То есть, не видеть много лет, будучи гражданами России, как страдают наши дети, и при этом, приехав в Израиль и став гражданами Израиля, абсолютно не видеть, что происходит в их новом отечестве", - подытожила она. "Удивительное свойство людей быть частью чего угодно, только не истории своей собственной страны , даже несмотря на то, что они эти страны, выбирают, как из колоды карт - та, которая сейчас покозырнее", - сказала Захарова."Хочется сказать, да вы не беспокойтесь, ну отъехали, мы как-нибудь сами! Спасибо большое! Переключитесь на свои новые отечества", - заключила официальный представитель МИД России. Ранее Захарова ответила на комментарий певицы Аллы Пугачевой касательно инцидента с детской больницей в Киеве. Артистка опубликовала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. Ранее Минобороны РФ сообщало, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, а разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ также подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Как заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, также отмечал, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, говорила о том, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.

https://radiosputnik.ru/20240709/nebenzya-1958621732.html

https://ria.ru/20240626/deti-1955486864.html

https://ria.ru/20240619/deti-1954091548.html

https://ria.ru/20240620/kanada-1954208266.html

https://ria.ru/20240613/medvedev-1952716852.html

https://ria.ru/20240619/deti-1954005334.html

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россия, киев, израиль, мария захарова