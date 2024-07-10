Захарова посоветовала уехавшим из России не беспокоиться
Захарова посоветовала уехавшим из России переключиться на новые отечества
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала уехавшим из России не беспокоиться и переключиться на свои новые отечества.
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"Вот, вы говорите, сейчас распространяются картинки, дети, ребенок, я тоже их видела, в том числе, и в исполнении наших отъехавших, которые не видят никаких других детей, кроме тех, которые им подсовывает киевский режим", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова продолжила, указав, что "это удивительная способность: быть гражданином РФ и не видеть страдания детей своей собственной страны".
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"Если так важна жизнь одного ребенка, а где картинки с детьми, которые страдали все эти годы в Донецке, Луганске, Мариуполе, близлежащих населенных пунктах?", - задалась вопросом она.
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"Те, кто из Израиля постит фотографии, которые постит киевский режим, они детей Газы совсем не видят или как?", - добавила Захарова.
Она указала, что "есть вещи, которые я не могу понять, вот, были граждане РФ, успешные, знаменитые, любимые народом, потом они в 2022 году взяли чемоданы и отъехали в Израиль, и оказалось, что они стали гражданами Израиля". "Как же они так удивительно могут селективно подходить к вопросам беспокойства за свое отечество?",- вновь задалась вопросом Мария Захарова. "То есть, не видеть много лет, будучи гражданами России, как страдают наши дети, и при этом, приехав в Израиль и став гражданами Израиля, абсолютно не видеть, что происходит в их новом отечестве", - подытожила она.
"Удивительное свойство людей быть частью чего угодно, только не истории своей собственной страны , даже несмотря на то, что они эти страны, выбирают, как из колоды карт - та, которая сейчас покозырнее", - сказала Захарова.
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"Хочется сказать, да вы не беспокойтесь, ну отъехали, мы как-нибудь сами! Спасибо большое! Переключитесь на свои новые отечества", - заключила официальный представитель МИД России.
Ранее Захарова ответила на комментарий певицы Аллы Пугачевой касательно инцидента с детской больницей в Киеве.
Артистка опубликовала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, а разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ также подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Как заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, также отмечал, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, говорила о том, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.