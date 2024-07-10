https://ria.ru/20240710/zabastovka-1958765449.html

Забастовка в порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров

Забастовка в порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров - РИА Новости, 10.07.2024

Забастовка в порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров

Забастовка в немецком порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров и автомобилей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь управляющей портом компании... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:48

2024-07-10T15:48

2024-07-10T15:48

германия

бремен (земля)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958765818_0:224:3021:1923_1920x0_80_0_0_d03acd0e3afdf86a7f1cfdc1fd5cc5b7.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Забастовка в немецком порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров и автомобилей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь управляющей портом компании Матиас Кох. Ранее в среду о предупредительных забастовках в портах Гамбурга и Бремена рассказали РИА Новости в пресс-службе порта Гамбурга. Немецкие СМИ передавали, что забастовки также проходят в портах Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Эмден. "Действительно, сейчас в порту Бремерхафен проходит забастовка в рамках предупредительных забастовок - и, по последней информации профсоюза Ver.di, она, вероятно, продлится до 22.00 сегодняшнего вечера (23.00 мск - ред.). Пока забастовка в первую очередь повлияла на перевалку контейнеров и автомобилей - на дежурстве лишь экстренная бригада", - сообщил Кох, отвечая на письменный запрос РИА Новости. Аналогичная предупредительная забастовка уже организовывалась в портах севера Германии вторым по величине профсоюзом страны Ver.di в середине июня. Ver.di требует увеличения заработной платы сотрудникам портов на три евро в час с 1 июня. Следующий раунд переговоров между профсоюзом и работодателями пройдет в четверг и пятницу в Бремене.

https://ria.ru/20240706/parizh-1957879703.html

https://ria.ru/20240627/zabastovka-1955785227.html

германия

бремен (земля)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, бремен (земля), в мире