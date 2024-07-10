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Забастовка в порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров - РИА Новости, 10.07.2024
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15:48 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/zabastovka-1958765449.html
Забастовка в порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров
Забастовка в порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров - РИА Новости, 10.07.2024
Забастовка в порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров
Забастовка в немецком порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров и автомобилей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь управляющей портом компании... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:48
2024-07-10T15:48
германия
бремен (земля)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Забастовка в немецком порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров и автомобилей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь управляющей портом компании Матиас Кох. Ранее в среду о предупредительных забастовках в портах Гамбурга и Бремена рассказали РИА Новости в пресс-службе порта Гамбурга. Немецкие СМИ передавали, что забастовки также проходят в портах Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Эмден. "Действительно, сейчас в порту Бремерхафен проходит забастовка в рамках предупредительных забастовок - и, по последней информации профсоюза Ver.di, она, вероятно, продлится до 22.00 сегодняшнего вечера (23.00 мск - ред.). Пока забастовка в первую очередь повлияла на перевалку контейнеров и автомобилей - на дежурстве лишь экстренная бригада", - сообщил Кох, отвечая на письменный запрос РИА Новости. Аналогичная предупредительная забастовка уже организовывалась в портах севера Германии вторым по величине профсоюзом страны Ver.di в середине июня. Ver.di требует увеличения заработной платы сотрудникам портов на три евро в час с 1 июня. Следующий раунд переговоров между профсоюзом и работодателями пройдет в четверг и пятницу в Бремене.
https://ria.ru/20240706/parizh-1957879703.html
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германия, бремен (земля), в мире
Германия, Бремен (земля), В мире
Забастовка в порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров

Забастовка в немецком порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров

© AP Photo / Martin MeissnerКонтейнеры и автомобили в немецком порту Бремерхафен
Контейнеры и автомобили в немецком порту Бремерхафен - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Контейнеры и автомобили в немецком порту Бремерхафен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Забастовка в немецком порту Бремерхафен нарушила процесс перевалки контейнеров и автомобилей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь управляющей портом компании Матиас Кох.
Ранее в среду о предупредительных забастовках в портах Гамбурга и Бремена рассказали РИА Новости в пресс-службе порта Гамбурга. Немецкие СМИ передавали, что забастовки также проходят в портах Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Эмден.
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"Действительно, сейчас в порту Бремерхафен проходит забастовка в рамках предупредительных забастовок - и, по последней информации профсоюза Ver.di, она, вероятно, продлится до 22.00 сегодняшнего вечера (23.00 мск - ред.). Пока забастовка в первую очередь повлияла на перевалку контейнеров и автомобилей - на дежурстве лишь экстренная бригада", - сообщил Кох, отвечая на письменный запрос РИА Новости.
Аналогичная предупредительная забастовка уже организовывалась в портах севера Германии вторым по величине профсоюзом страны Ver.di в середине июня.
Ver.di требует увеличения заработной платы сотрудникам портов на три евро в час с 1 июня. Следующий раунд переговоров между профсоюзом и работодателями пройдет в четверг и пятницу в Бремене.
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