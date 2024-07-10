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Вучич ответил Байдену на слова про агрессию НАТО против Югославии - РИА Новости, 10.07.2024
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15:05 10.07.2024 (обновлено: 15:16 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/yugoslaviya-1958753018.html
Вучич ответил Байдену на слова про агрессию НАТО против Югославии
Вучич ответил Байдену на слова про агрессию НАТО против Югославии - РИА Новости, 10.07.2024
Вучич ответил Байдену на слова про агрессию НАТО против Югославии
Президент Сербии Александр Вучич ответил президенту США Джо Байдену и бывшему командующему силами НАТО в Европе Уэсли Кларку на слова об агрессии НАТО на... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:05
2024-07-10T15:16
сербия
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БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ответил президенту США Джо Байдену и бывшему командующему силами НАТО в Европе Уэсли Кларку на слова об агрессии НАТО на Союзную республику Югославия (СРЮ) в 1999 году. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне. В среду на саммите Байден, который был одним из инициаторов бомбардировок СРЮ 1999 года, заявил, что "когда началась война на Балканах, мы вмешались, чтобы восстановить мир и остановить этнические чистки". Отставной командующий силами НАТО в Европе накануне заявил CNN, что "альянс должен больше сделать для Украины" и привел в пример Косово 25 лет назад. "Вижу, что-то они зацепились за нас. От Уэсли Кларка до американского президента Байдена, который говорил о Балканах и том, что происходило в 1999 году. Мое дело им сказать, что мы никого не трогаем, никого не будем трогать. Но Сербия не может и никогда не будет больше чьей-то добычей, как была в 1999 году. Сербия сейчас серьезная, ответственная, хочет мира, но никому в мире не позволит угрожать свободе нашего народа и нашего отечества", - сказал Вучич журналистам на осмотре строительства дороги в горах муниципалитета Кралево. Ранее президент Вучич заявил, что повторение бомбардировок НАТО, таким образом, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО, такими как ЗРПК "Панцирь-С1" и РЭБ "Репеллент" из РФ и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи китайских ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими целую территорию страны. Белград также закупил беспилотники CH-95 из КНР и обсуждает совместное производство БПЛА. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
https://ria.ru/20240414/vystavka-1940024983.html
https://ria.ru/20240625/yugoslaviya-1955411867.html
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сербия, европа, балканы, нато, оон, в мире
Сербия, Европа, Балканы, НАТО, ООН, В мире
Вучич ответил Байдену на слова про агрессию НАТО против Югославии

Вучич ответил Байдену и Кларку на слова про агрессию НАТО против Югославии

© AP Photo / JRT, Serb Controlled TelevisionРазрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ответил президенту США Джо Байдену и бывшему командующему силами НАТО в Европе Уэсли Кларку на слова об агрессии НАТО на Союзную республику Югославия (СРЮ) в 1999 году.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич возглавляет делегацию страны на 75-м саммите Североатлантического альянса 9-11 июля в Вашингтоне. В среду на саммите Байден, который был одним из инициаторов бомбардировок СРЮ 1999 года, заявил, что "когда началась война на Балканах, мы вмешались, чтобы восстановить мир и остановить этнические чистки". Отставной командующий силами НАТО в Европе накануне заявил CNN, что "альянс должен больше сделать для Украины" и привел в пример Косово 25 лет назад.
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14 апреля, 22:52
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"Вижу, что-то они зацепились за нас. От Уэсли Кларка до американского президента Байдена, который говорил о Балканах и том, что происходило в 1999 году. Мое дело им сказать, что мы никого не трогаем, никого не будем трогать. Но Сербия не может и никогда не будет больше чьей-то добычей, как была в 1999 году. Сербия сейчас серьезная, ответственная, хочет мира, но никому в мире не позволит угрожать свободе нашего народа и нашего отечества", - сказал Вучич журналистам на осмотре строительства дороги в горах муниципалитета Кралево.
Ранее президент Вучич заявил, что повторение бомбардировок НАТО, таким образом, как в 1999 году, стало технически невозможным благодаря оснащению армии Сербии средствами ПВО, такими как ЗРПК "Панцирь-С1" и РЭБ "Репеллент" из РФ и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Президент Сербии тогда сказал, что необходимо купить еще три батареи китайских ЗРК, чтобы их число достигло шести и покрыть ими целую территорию страны. Белград также закупил беспилотники CH-95 из КНР и обсуждает совместное производство БПЛА.
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В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
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