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Япония провела пробные пуски новой гиперзвуковой противоракеты - РИА Новости, 10.07.2024
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18:37 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/yaponiya-1958819516.html
Япония провела пробные пуски новой гиперзвуковой противоракеты
Япония провела пробные пуски новой гиперзвуковой противоракеты - РИА Новости, 10.07.2024
Япония провела пробные пуски новой гиперзвуковой противоракеты
Япония провела пробные запуски разрабатываемой гиперзвуковой противоракеты и опубликовала соответствующие кадры, сообщает издание DefenseNews со ссылкой на... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:37
2024-07-10T18:37
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Япония провела пробные запуски разрабатываемой гиперзвуковой противоракеты и опубликовала соответствующие кадры, сообщает издание DefenseNews со ссылкой на подразделение японского министерства обороны и сотрудника программы оборонной и военной аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) Тимоти Райта. По данным издания, первый пуск состоялся 23 марта в Калифорнии, "Было проведено предстартовое испытание гиперзвукового планирующего снаряда (HVGP) для островной обороны", - заявили в Агентстве по закупкам, технологиям и логистике японского ведомства. По информации Райта, в этом году Япония провела два испытания противоракеты - в марте и апреле. Ссылаясь на производителя ракеты, Райт сообщает, что цель испытаний - проверить измерительные блоки и систему инерциального наведения. Он отметил, что японское минобороны не уточнило, отделялась ли боеголовка от разгонного блока во время обоих тестов или нет. DefenseNews сообщает, что производитель ракеты - японская компания Mitsubishi Heavy Industries. Дальность составляет 500 километров, которые ракета преодолевает на высокой гиперзвуковой скорости. Противоракета предназначена для перехвата сил противника на расстоянии и на раннем этапе. Предполагается, что версия HVGP под названием Block I поступит на вооружение в Японии в 2026 году. Издание также сообщает, что к 2030 году на вооружении японской армии появится ракета версии Block 2 с дальностью 3000 километров. По словам Райта, на данный момент Япония разрабатывает по меньшей мере семь новых видов ракет воздушного, морского и наземного базирования для поражения сухопутных и морских целей и покупает три разных проекта ракет у США. Ранее Пентагон сообщал, что военные ведомства США и Японии подписали соглашение о совместной разработке перехватчика гиперзвуковых ракет.
https://ria.ru/20240708/kitay-1958209731.html
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в мире, сша, япония, калифорния, министерство обороны сша
В мире, США, Япония, Калифорния, Министерство обороны США
Япония провела пробные пуски новой гиперзвуковой противоракеты

IISS: Япония провела пробные пуски новой гиперзвуковой противоракеты HVGP

© Fotolia / nmann77Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Fotolia / nmann77
Флаг Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Япония провела пробные запуски разрабатываемой гиперзвуковой противоракеты и опубликовала соответствующие кадры, сообщает издание DefenseNews со ссылкой на подразделение японского министерства обороны и сотрудника программы оборонной и военной аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) Тимоти Райта.
По данным издания, первый пуск состоялся 23 марта в Калифорнии,
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"Было проведено предстартовое испытание гиперзвукового планирующего снаряда (HVGP) для островной обороны", - заявили в Агентстве по закупкам, технологиям и логистике японского ведомства.
По информации Райта, в этом году Япония провела два испытания противоракеты - в марте и апреле. Ссылаясь на производителя ракеты, Райт сообщает, что цель испытаний - проверить измерительные блоки и систему инерциального наведения. Он отметил, что японское минобороны не уточнило, отделялась ли боеголовка от разгонного блока во время обоих тестов или нет.
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DefenseNews сообщает, что производитель ракеты - японская компания Mitsubishi Heavy Industries. Дальность составляет 500 километров, которые ракета преодолевает на высокой гиперзвуковой скорости. Противоракета предназначена для перехвата сил противника на расстоянии и на раннем этапе. Предполагается, что версия HVGP под названием Block I поступит на вооружение в Японии в 2026 году.
Издание также сообщает, что к 2030 году на вооружении японской армии появится ракета версии Block 2 с дальностью 3000 километров. По словам Райта, на данный момент Япония разрабатывает по меньшей мере семь новых видов ракет воздушного, морского и наземного базирования для поражения сухопутных и морских целей и покупает три разных проекта ракет у США.
Ранее Пентагон сообщал, что военные ведомства США и Японии подписали соглашение о совместной разработке перехватчика гиперзвуковых ракет.
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