https://ria.ru/20240710/yaponii-1958659430.html
В японской Осаке арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций
В японской Осаке арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций - РИА Новости, 10.07.2024
В японской Осаке арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций
Россиянин арестован в Японии по подозрению в экспорте гидроциклов и других товаров в России в обход санкций, российское генконсульство в Осаке уведомлено о... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T05:19
2024-07-10T05:19
2024-07-10T11:10
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ТОКИО, 10 июл — РИА Новости. Россиянин арестован в Японии по подозрению в экспорте гидроциклов и других товаров в России в обход санкций, российское генконсульство в Осаке уведомлено о ситуации и будет держать ее на контроле. "Мы были уведомлены полицией лишь недавно. Будем продолжать держать ситуацию на контроле", — заявили РИА Новости в диппредставительстве.По данным японских СМИ, полиция Осаки арестовала 38-летнего гражданина Российской Федерации, который является представителем торговой компании Astrade с офисом в Осаке. Согласно материалам дела, в январе 2023 года он якобы экспортировал товары, включая гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы, в Россию в обход антироссийских санкций. Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкционного режима.
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осака (город), россия, япония
Осака (город), Россия, Япония
В японской Осаке арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций
В японской Осаке впервые арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций
ТОКИО, 10 июл — РИА Новости. Россиянин арестован в Японии по подозрению в экспорте гидроциклов и других товаров в России в обход санкций, российское генконсульство в Осаке уведомлено о ситуации и будет держать ее на контроле.
«
"Мы были уведомлены полицией лишь недавно. Будем продолжать держать ситуацию на контроле", — заявили РИА Новости в диппредставительстве.
По данным японских СМИ, полиция Осаки арестовала 38-летнего гражданина Российской Федерации, который является представителем торговой компании Astrade с офисом в Осаке. Согласно материалам дела, в январе 2023 года он якобы экспортировал товары, включая гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы, в Россию в обход антироссийских санкций.
Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкционного режима.