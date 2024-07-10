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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 10.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:06
2024-07-10T21:06
2024-07-10T21:06
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Общественное": в Херсоне прогремели взрывы