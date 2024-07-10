https://ria.ru/20240710/vzryv-1958834309.html

На автозаправке в Сочи взорвался газовый баллон

На автозаправке в Сочи взорвался газовый баллон - РИА Новости, 10.07.2024

На автозаправке в Сочи взорвался газовый баллон

Сочинские полицейские начали проверку на автозаправочной станции в поселке Дагомыс, где взорвался газовый баллон, сообщили в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:50

2024-07-10T19:50

2024-07-10T19:50

происшествия

bmw ag

bmw 1

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СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Сочинские полицейские начали проверку на автозаправочной станции в поселке Дагомыс, где взорвался газовый баллон, сообщили в пресс-службе городского УВД. Полицейские установили, водитель BMW заправлял газовые баллоны, не доставая их из багажника. В результате взрыва баллона мужчина получил легкие травмы. "В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции курорта проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства происшествия и принято законное процессуальное решение", - говорится в Telegram-канале сочинского УВД.

https://ria.ru/20240401/vzryv-1937097283.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, bmw ag, bmw 1