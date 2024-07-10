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На автозаправке в Сочи взорвался газовый баллон
На автозаправке в Сочи взорвался газовый баллон - РИА Новости, 10.07.2024
На автозаправке в Сочи взорвался газовый баллон
Сочинские полицейские начали проверку на автозаправочной станции в поселке Дагомыс, где взорвался газовый баллон, сообщили в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:50
2024-07-10T19:50
2024-07-10T19:50
происшествия
bmw ag
bmw 1
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СОЧИ, 10 июл – РИА Новости. Сочинские полицейские начали проверку на автозаправочной станции в поселке Дагомыс, где взорвался газовый баллон, сообщили в пресс-службе городского УВД. Полицейские установили, водитель BMW заправлял газовые баллоны, не доставая их из багажника. В результате взрыва баллона мужчина получил легкие травмы. "В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции курорта проводится проверка. Будут установлены все обстоятельства происшествия и принято законное процессуальное решение", - говорится в Telegram-канале сочинского УВД.
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происшествия, bmw ag, bmw 1
Происшествия, BMW AG, BMW 1
На автозаправке в Сочи взорвался газовый баллон
Полиция в Сочи начала поверку после взрыва газового баллона на автозаправке