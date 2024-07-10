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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 10.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило украинское издание NV. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:01
2024-07-10T11:01
2024-07-10T11:01
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило украинское издание NV. "В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в среду в Одесской и Николаевской областях на Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
NV: в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило украинское издание NV
.
"В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в среду в Одесской и Николаевской областях на Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.