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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 10.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило украинское издание NV. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:01

2024-07-10T11:01

2024-07-10T11:01

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщило украинское издание NV. "В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в среду в Одесской и Николаевской областях на Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, одесса, украина