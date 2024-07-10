https://ria.ru/20240710/volodin-1958668739.html

Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов

Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов - РИА Новости, 10.07.2024

Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов

Решение по повышению штрафов для водителей электросамокатов должно способствовать уменьшению количества ДТП на дорогах и обеспечит безопасность граждан, считает РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:35

2024-07-10T08:35

2024-07-10T08:46

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Решение по повышению штрафов для водителей электросамокатов должно способствовать уменьшению количества ДТП на дорогах и обеспечит безопасность граждан, считает спикер Госдумы Вячеслав Володинв своем Telegram-канале. "Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан", - написал он.Володин отметил, что в среду Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности: за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования. Спикер ГД напомнил, что с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.

https://ria.ru/20240703/elektrosamokat-1957235373.html

https://ria.ru/20240704/poiski-1957508815.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф