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Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов - РИА Новости, 10.07.2024
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08:35 10.07.2024 (обновлено: 08:46 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/volodin-1958668739.html
Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов
Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов - РИА Новости, 10.07.2024
Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов
Решение по повышению штрафов для водителей электросамокатов должно способствовать уменьшению количества ДТП на дорогах и обеспечит безопасность граждан, считает РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:35
2024-07-10T08:46
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Решение по повышению штрафов для водителей электросамокатов должно способствовать уменьшению количества ДТП на дорогах и обеспечит безопасность граждан, считает спикер Госдумы Вячеслав Володинв своем Telegram-канале. "Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан", - написал он.Володин отметил, что в среду Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности: за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования. Спикер ГД напомнил, что с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.
https://ria.ru/20240703/elektrosamokat-1957235373.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов

Володин: повышение штрафов для водителей электросамокатов снизит количество ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов в Москве
Станция проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Станция проката электросамокатов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Решение по повышению штрафов для водителей электросамокатов должно способствовать уменьшению количества ДТП на дорогах и обеспечит безопасность граждан, считает спикер Госдумы Вячеслав Володинв своем Telegram-канале.
«
"Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан", - написал он.
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3 июля, 23:21
Володин отметил, что в среду Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности: за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования.
Спикер ГД напомнил, что с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.
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