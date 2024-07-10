https://ria.ru/20240710/volodin-1958668739.html
Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов
Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов - РИА Новости, 10.07.2024
Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов
Решение по повышению штрафов для водителей электросамокатов должно способствовать уменьшению количества ДТП на дорогах и обеспечит безопасность граждан, считает РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T08:35
2024-07-10T08:35
2024-07-10T08:46
общество
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808394481_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_7e73c1f6bfa5bee65594b7923021fb20.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Решение по повышению штрафов для водителей электросамокатов должно способствовать уменьшению количества ДТП на дорогах и обеспечит безопасность граждан, считает спикер Госдумы Вячеслав Володинв своем Telegram-канале. "Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан", - написал он.Володин отметил, что в среду Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности: за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, за оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования. Спикер ГД напомнил, что с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.
https://ria.ru/20240703/elektrosamokat-1957235373.html
https://ria.ru/20240704/poiski-1957508815.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808394481_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_75086dd6a5661ed2b0370094f0b24f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин объяснил важность повышения штрафов для водителей электросамокатов
Володин: повышение штрафов для водителей электросамокатов снизит количество ДТП