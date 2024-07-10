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Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/urozhaynoe-1958721489.html
Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов
Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов - РИА Новости, 10.07.2024
Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов
Российские войска освободили большую часть села Урожайное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:58
2024-07-10T12:58
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
старомайорское
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Российские войска освободили большую часть села Урожайное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились в южной и центральной части Урожайного. "Ожесточенные бои в Урожайном продолжаются. Наши ребята уже освободили большую часть села. Она под нашим контролем. Украинские боевики оттянулись и закрепились на северных окраинах", - сказал Рогов. По его словам, российские войска постепенно продвигаются вперед, делая ставку, прежде всего, на сохранении личного состава. В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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россия, донецкая народная республика, старомайорское, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов

Рогов: ВС России освободили большую часть села Урожайное в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Российские войска освободили большую часть села Урожайное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились в южной и центральной части Урожайного.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
"Ожесточенные бои в Урожайном продолжаются. Наши ребята уже освободили большую часть села. Она под нашим контролем. Украинские боевики оттянулись и закрепились на северных окраинах", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска постепенно продвигаются вперед, делая ставку, прежде всего, на сохранении личного состава.
В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеВладимир РоговБезопасность
 
 
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