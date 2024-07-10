https://ria.ru/20240710/urozhaynoe-1958721489.html

Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов

Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов - РИА Новости, 10.07.2024

Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов

Российские войска освободили большую часть села Урожайное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:58

2024-07-10T12:58

2024-07-10T12:58

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

старомайорское

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Российские войска освободили большую часть села Урожайное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились в южной и центральной части Урожайного. "Ожесточенные бои в Урожайном продолжаются. Наши ребята уже освободили большую часть села. Она под нашим контролем. Украинские боевики оттянулись и закрепились на северных окраинах", - сказал Рогов. По его словам, российские войска постепенно продвигаются вперед, делая ставку, прежде всего, на сохранении личного состава. В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

старомайорское

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россия, донецкая народная республика, старомайорское, владимир рогов, безопасность