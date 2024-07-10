https://ria.ru/20240710/urozhaynoe-1958721489.html
Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов
Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов - РИА Новости, 10.07.2024
Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов
Российские войска освободили большую часть села Урожайное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:58
2024-07-10T12:58
2024-07-10T12:58
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
старомайорское
владимир рогов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_33bd710f9114cfad523bb747d96f236e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Российские войска освободили большую часть села Урожайное на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились в южной и центральной части Урожайного. "Ожесточенные бои в Урожайном продолжаются. Наши ребята уже освободили большую часть села. Она под нашим контролем. Украинские боевики оттянулись и закрепились на северных окраинах", - сказал Рогов. По его словам, российские войска постепенно продвигаются вперед, делая ставку, прежде всего, на сохранении личного состава. В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
старомайорское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8d33393727ee2a3a4f1b1f4173f55b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, старомайорское, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска освободили большую часть Урожайного, сообщил Рогов
Рогов: ВС России освободили большую часть села Урожайное в Запорожской области