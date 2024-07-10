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Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины - РИА Новости, 10.07.2024
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины
В США начали осознавать, что на Украине сформировался нацистский режим, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:15
2024-07-10T15:15
2024-07-10T15:22
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В США начали осознавать, что на Украине сформировался нацистский режим, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Просачивается информация и приходит понимание, что там кучка нацистов, которые носят свастику, читают "Майн кампф", распевают песни о дядюшке Адольфе", — рассказал эксперт.Он добавил, что политический режим на Украине нельзя назвать демократическим, поскольку в стране запрещены оппозиционные партии, а журналистов и священников могут посадить в тюрьму."Над Байденом смеются. По всему миру появляются потешные мемы, которые высмеивают его по-разному: то Байден наделал в штаны, то засыпает на сцене. За рубежом никто не знает, с кем иметь дело. Так что для американских политиков Украина — это тупик", — заключил Джонсон.По мнению аналитика, Украина перестала быть выигрышной темой, которая могла бы помочь американским демократам на предстоящих президентских выборах.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20240709/nato-1958469941.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал киевский режим нацистами, прославляющими Гитлера
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
В США начали осознавать, что на Украине сформировался нацистский режим, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
"Просачивается информация и приходит понимание, что там кучка нацистов, которые носят свастику, читают "Майн кампф", распевают песни о дядюшке Адольфе", — рассказал эксперт.
Он добавил, что политический режим на Украине нельзя назвать демократическим, поскольку в стране запрещены оппозиционные партии, а журналистов и священников могут посадить в тюрьму.
"Над Байденом смеются. По всему миру появляются потешные мемы, которые высмеивают его по-разному: то Байден наделал в штаны, то засыпает на сцене. За рубежом никто не знает, с кем иметь дело. Так что для американских политиков Украина — это тупик", — заключил Джонсон.
По мнению аналитика, Украина перестала быть выигрышной темой, которая могла бы помочь американским демократам на предстоящих президентских выборах.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".