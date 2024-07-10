https://ria.ru/20240710/ukraina-1958750925.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.07.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:56

2024-07-10T14:56

2024-07-10T14:56

специальная военная операция на украине

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николаевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже почти девять часов. В 14:23 мск тревога была объявлена в Днепропетровской области.. В 14:33 она распространилась на остальные указанные регионы. В среду тревога также звучала в Одесской и Николаевской областях. Позже офис генпрокурора Украины заявил о поражении прифронтовой инфраструктуры в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и со

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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украина, николаевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире