https://ria.ru/20240710/ukraina-1958723911.html

Немецкому депутату от "Левых" отказали во въезде на Украину

Немецкому депутату от "Левых" отказали во въезде на Украину - РИА Новости, 10.07.2024

Немецкому депутату от "Левых" отказали во въезде на Украину

Критикующий поставки оружия Киеву немецкий депутат от партии "Левые" Зёрен Пелльманн сообщил изданию Welt, что Украина отказала ему во въезде. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:06

2024-07-10T13:06

2024-07-10T13:12

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Критикующий поставки оружия Киеву немецкий депутат от партии "Левые" Зёрен Пелльманн сообщил изданию Welt, что Украина отказала ему во въезде. "Мне отказали во въезде без каких-либо подробных объяснений. Это меня удивило и разочаровало", - сказал он. По данным издания, Пелльманн прибыл в польский город Пшемысль (Перемышль), откуда отправился в Киев на поезде в рамках поездки, организованной близким к партии фондом Розы Люксембург. Однако незадолго до Львова украинские пограничники попросили Пелльманна выйти из поезда, а через несколько часов его отвезли назад в Польшу. "Я всегда выступал против поставок оружия. Это то, на что я имею право как член бундестага", - отметил Пелльманн.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953429983.html

https://ria.ru/20240703/evropa-1957028405.html

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киев, украина, львов, в мире