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Немецкому депутату от "Левых" отказали во въезде на Украину - РИА Новости, 10.07.2024
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13:06 10.07.2024 (обновлено: 13:12 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958723911.html
Немецкому депутату от "Левых" отказали во въезде на Украину
Немецкому депутату от "Левых" отказали во въезде на Украину - РИА Новости, 10.07.2024
Немецкому депутату от "Левых" отказали во въезде на Украину
Критикующий поставки оружия Киеву немецкий депутат от партии "Левые" Зёрен Пелльманн сообщил изданию Welt, что Украина отказала ему во въезде. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:06
2024-07-10T13:12
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Критикующий поставки оружия Киеву немецкий депутат от партии "Левые" Зёрен Пелльманн сообщил изданию Welt, что Украина отказала ему во въезде. "Мне отказали во въезде без каких-либо подробных объяснений. Это меня удивило и разочаровало", - сказал он. По данным издания, Пелльманн прибыл в польский город Пшемысль (Перемышль), откуда отправился в Киев на поезде в рамках поездки, организованной близким к партии фондом Розы Люксембург. Однако незадолго до Львова украинские пограничники попросили Пелльманна выйти из поезда, а через несколько часов его отвезли назад в Польшу. "Я всегда выступал против поставок оружия. Это то, на что я имею право как член бундестага", - отметил Пелльманн.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953429983.html
https://ria.ru/20240703/evropa-1957028405.html
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киев, украина, львов, в мире
Киев, Украина, Львов, В мире
Немецкому депутату от "Левых" отказали во въезде на Украину

Welt: немецкий депутат Пелльманн заявил, что Украина отказала ему во въезде

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Критикующий поставки оружия Киеву немецкий депутат от партии "Левые" Зёрен Пелльманн сообщил изданию Welt, что Украина отказала ему во въезде.
«
"Мне отказали во въезде без каких-либо подробных объяснений. Это меня удивило и разочаровало", - сказал он.
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По данным издания, Пелльманн прибыл в польский город Пшемысль (Перемышль), откуда отправился в Киев на поезде в рамках поездки, организованной близким к партии фондом Розы Люксембург. Однако незадолго до Львова украинские пограничники попросили Пелльманна выйти из поезда, а через несколько часов его отвезли назад в Польшу.
«
"Я всегда выступал против поставок оружия. Это то, на что я имею право как член бундестага", - отметил Пелльманн.
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