https://ria.ru/20240710/ukraina-1958699732.html

Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши

Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши - РИА Новости, 10.07.2024

Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается военный конфликт на Украине, пишет газета Washington Times, взявшая РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:40

2024-07-10T11:40

2024-07-10T11:41

украина

киев

нато

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается военный конфликт на Украине, пишет газета Washington Times, взявшая интервью у политика. "Дуда подтвердил, что "Украина не может стать членом НАТО", пока не завершится ее конфликт с Россией", - говорится в материале издания. При этом, по словам политика, Украину нужно принять в альянс в качестве полноправного члена "как можно скорее". Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

украина

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украина, киев, нато