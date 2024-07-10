Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши
WT: президент Польши Дуда объяснил, почему Украина не может вступить в НАТО
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается военный конфликт на Украине, пишет газета Washington Times, взявшая интервью у политика.
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"Дуда подтвердил, что "Украина не может стать членом НАТО", пока не завершится ее конфликт с Россией", - говорится в материале издания.
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При этом, по словам политика, Украину нужно принять в альянс в качестве полноправного члена "как можно скорее".
Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
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