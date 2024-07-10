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Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши - РИА Новости, 10.07.2024
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11:40 10.07.2024 (обновлено: 11:41 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958699732.html
Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши
Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши - РИА Новости, 10.07.2024
Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается военный конфликт на Украине, пишет газета Washington Times, взявшая РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:40
2024-07-10T11:41
украина
киев
нато
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается военный конфликт на Украине, пишет газета Washington Times, взявшая интервью у политика. "Дуда подтвердил, что "Украина не может стать членом НАТО", пока не завершится ее конфликт с Россией", - говорится в материале издания. При этом, по словам политика, Украину нужно принять в альянс в качестве полноправного члена "как можно скорее". Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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украина, киев, нато
Украина, Киев, НАТО
Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши

WT: президент Польши Дуда объяснил, почему Украина не может вступить в НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается военный конфликт на Украине, пишет газета Washington Times, взявшая интервью у политика.
«
"Дуда подтвердил, что "Украина не может стать членом НАТО", пока не завершится ее конфликт с Россией", - говорится в материале издания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
При этом, по словам политика, Украину нужно принять в альянс в качестве полноправного члена "как можно скорее".
Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
 
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