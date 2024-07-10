https://ria.ru/20240710/ukraina-1958692499.html

Медведев призвал к осторожности, если Киев примет предложения Москвы

Медведев призвал к осторожности, если Киев примет предложения Москвы - РИА Новости, 10.07.2024

Медведев призвал к осторожности, если Киев примет предложения Москвы

Если Киев примет предложения Москвы по урегулированию, России надо быть максимально осторожной, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:10

2024-07-10T11:10

2024-07-10T11:10

специальная военная операция на украине

россия

киев

москва

дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Если Киев примет предложения Москвы по урегулированию, России надо быть максимально осторожной, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Россия "на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях". "В последний раз об этом сказал президент России, выступая в МИДе. Натовцы и зеленский с порога отвергли это предложение. А вдруг возьмут и примут? В таком случае нам необходимо быть максимально осторожными", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952729884.html

россия

киев

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россия, киев, москва, дмитрий медведев