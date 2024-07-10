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Медведев призвал к осторожности, если Киев примет предложения Москвы - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958692499.html
Медведев призвал к осторожности, если Киев примет предложения Москвы
Медведев призвал к осторожности, если Киев примет предложения Москвы - РИА Новости, 10.07.2024
Медведев призвал к осторожности, если Киев примет предложения Москвы
Если Киев примет предложения Москвы по урегулированию, России надо быть максимально осторожной, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:10
2024-07-10T11:10
специальная военная операция на украине
россия
киев
москва
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Если Киев примет предложения Москвы по урегулированию, России надо быть максимально осторожной, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Россия "на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях". "В последний раз об этом сказал президент России, выступая в МИДе. Натовцы и зеленский с порога отвергли это предложение. А вдруг возьмут и примут? В таком случае нам необходимо быть максимально осторожными", - написал Медведев.
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россия, киев, москва, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Москва, Дмитрий Медведев
Медведев призвал к осторожности, если Киев примет предложения Москвы

Медведев: если Киев примет предложения Москвы, России надо быть осторожной

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Если Киев примет предложения Москвы по урегулированию, России надо быть максимально осторожной, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Россия "на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях".
«
"В последний раз об этом сказал президент России, выступая в МИДе. Натовцы и зеленский с порога отвергли это предложение. А вдруг возьмут и примут? В таком случае нам необходимо быть максимально осторожными", - написал Медведев.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Экс-представитель НАТО в Москве раскрыл судьбу Украины в ближайшие месяцы
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМоскваДмитрий Медведев
 
 
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