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СМИ: Киев хочет добиться снятия запрета на удары по России оружием из США - РИА Новости, 10.07.2024
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02:03 10.07.2024 (обновлено: 02:59 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958651562.html
СМИ: Киев хочет добиться снятия запрета на удары по России оружием из США
СМИ: Киев хочет добиться снятия запрета на удары по России оружием из США - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: Киев хочет добиться снятия запрета на удары по России оружием из США
Киев хочет в ходе саммита НАТО в Вашингтоне добиться снятия ограничений на удары американским оружием по российской территории, пишет газета Politico со ссылкой РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T02:03
2024-07-10T02:59
джо байден
андрей ермак
нато
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
сша
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Киев хочет в ходе саммита НАТО в Вашингтоне добиться снятия ограничений на удары американским оружием по российской территории, пишет газета Politico со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. "Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена на саммите НАТО на этой неделе для снятия всех ограничений на применение поставленных американских вооружений на российской территории", - пишет издание. По словам Ермака, который дал интервью газете, в первую очередь Киев хочет добиться разрешения применять для ударов по РФ более дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, на Украине хотят получить от администрации Байдена список вооружений, которые планируется поставить Киеву, а также сроки их передачи. Ермак отметил, что поставка помощи, одобренной конгрессом США этой весной, все еще задерживается. В понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не станут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории России американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.
https://ria.ru/20240710/pvo-1958650141.html
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джо байден, андрей ермак, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, сша, россия
Джо Байден, Андрей Ермак, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, США, Россия
СМИ: Киев хочет добиться снятия запрета на удары по России оружием из США

Politico: Киев хочет добиться снятия ограничений на удары по РФ оружием из США

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Киев хочет в ходе саммита НАТО в Вашингтоне добиться снятия ограничений на удары американским оружием по российской территории, пишет газета Politico со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
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"Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена на саммите НАТО на этой неделе для снятия всех ограничений на применение поставленных американских вооружений на российской территории", - пишет издание.
По словам Ермака, который дал интервью газете, в первую очередь Киев хочет добиться разрешения применять для ударов по РФ более дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, на Украине хотят получить от администрации Байдена список вооружений, которые планируется поставить Киеву, а также сроки их передачи.
Ермак отметил, что поставка помощи, одобренной конгрессом США этой весной, все еще задерживается.
В понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не станут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории России американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.
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