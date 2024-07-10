Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 10.07.2024 (обновлено: 00:25 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958645218.html
СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс
СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс - РИА Новости, 10.07.2024
СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс
Окружение Владимира Зеленского недовольно, что НАТО по итогам саммита в Вашингтоне не направит Украине официальное приглашение в альянс, а лишь закрепит его в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T00:09
2024-07-10T00:25
в мире
украина
вашингтон (штат)
киев
владимир зеленский
джо байден
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890265132_164:12:2959:1584_1920x0_80_0_0_468f47eb3136afdf4e3f8016dafdbf4c.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского недовольно, что НАТО по итогам саммита в Вашингтоне не направит Украине официальное приглашение в альянс, а лишь закрепит его в итоговой декларации как "необратимое", передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с позицией Киева. Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". "Команда Зеленского недовольна эти подходом, заявляя, что если страна чего-то и хочет, так это официального приглашения в альянс", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Блумберг, администрация президента США Джо Байдена хочет выставить саммит альянса как "успех американского президента" и показатель того, как Байден "наладил отношения с союзниками за четыре года" у власти. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955285259.html
украина
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890265132_421:0:2612:1644_1920x0_80_0_0_9c31aff29c7b15a9c111bdfae94e5a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, джо байден, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Йенс Столтенберг, НАТО
СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс

Bloomberg: Киев недоволен, что НАТО не направит Украине приглашение в альянс

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского недовольно, что НАТО по итогам саммита в Вашингтоне не направит Украине официальное приглашение в альянс, а лишь закрепит его в итоговой декларации как "необратимое", передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с позицией Киева.
Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
СМИ: в декларации саммита НАТО принятие Украины назовут необратимым
Вчера, 06:27
"Команда Зеленского недовольна эти подходом, заявляя, что если страна чего-то и хочет, так это официального приглашения в альянс", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Блумберг, администрация президента США Джо Байдена хочет выставить саммит альянса как "успех американского президента" и показатель того, как Байден "наладил отношения с союзниками за четыре года" у власти.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Киеве назвали предстоящий саммит НАТО бесполезным без решений по Украине
25 июня, 12:10
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)КиевВладимир ЗеленскийДжо БайденЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала