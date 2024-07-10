https://ria.ru/20240710/ukraina-1958645218.html

СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс

СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс - РИА Новости, 10.07.2024

СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс

Окружение Владимира Зеленского недовольно, что НАТО по итогам саммита в Вашингтоне не направит Украине официальное приглашение в альянс, а лишь закрепит его в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T00:09

2024-07-10T00:09

2024-07-10T00:25

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владимир зеленский

джо байден

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского недовольно, что НАТО по итогам саммита в Вашингтоне не направит Украине официальное приглашение в альянс, а лишь закрепит его в итоговой декларации как "необратимое", передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с позицией Киева. Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". "Команда Зеленского недовольна эти подходом, заявляя, что если страна чего-то и хочет, так это официального приглашения в альянс", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Блумберг, администрация президента США Джо Байдена хочет выставить саммит альянса как "успех американского президента" и показатель того, как Байден "наладил отношения с союзниками за четыре года" у власти. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240709/ukraina-1958404979.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955285259.html

украина

вашингтон (штат)

киев

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в мире, украина, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, джо байден, йенс столтенберг, нато