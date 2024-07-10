СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс
Bloomberg: Киев недоволен, что НАТО не направит Украине приглашение в альянс
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского недовольно, что НАТО по итогам саммита в Вашингтоне не направит Украине официальное приглашение в альянс, а лишь закрепит его в итоговой декларации как "необратимое", передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с позицией Киева.
Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
"Команда Зеленского недовольна эти подходом, заявляя, что если страна чего-то и хочет, так это официального приглашения в альянс", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Блумберг, администрация президента США Джо Байдена хочет выставить саммит альянса как "успех американского президента" и показатель того, как Байден "наладил отношения с союзниками за четыре года" у власти.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.