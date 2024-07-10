https://ria.ru/20240710/ugroza-1958844968.html

Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза, заявил Сийярто

Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.07.2024

Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза, заявил Сийярто

Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза, потому что российские не пойдут на риск прямого конфликта с Западом, заявил венгерский министр... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:24

2024-07-10T21:24

2024-07-10T21:24

специальная военная операция на украине

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венгрия

вашингтон (штат)

петер сийярто

виктор орбан

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза, потому что российские не пойдут на риск прямого конфликта с Западом, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто агентству Рейтер. Сийярто сказал агентству на полях саммита НАТО в Вашингтоне, что Венгрия не рассматривает Россию как угрозу для членов альянса или Евросоюза, заявив, что российские лидеры "рациональны" и не пойдут на риск прямого конфликта с Западом. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает вероятным нападение России на страну НАТО и считает разговоры о "российской угрозе" маневром для подготовки к войне со стороны Запада. Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

россия

венгрия

вашингтон (штат)

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