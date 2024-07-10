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В Британии задержали подозреваемого в убийстве семьи комментатора Би-би-си
В Британии задержали подозреваемого в убийстве семьи комментатора Би-би-си - РИА Новости, 10.07.2024
В Британии задержали подозреваемого в убийстве семьи комментатора Би-би-си
Подозреваемый в убийстве жены и двух дочерей британского спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта задержан, сообщила британская полиция. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:19
2024-07-10T22:19
2024-07-10T22:22
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве жены и двух дочерей британского спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта задержан, сообщила британская полиция. "Мужчина, разыскиваемый по подозрению в тройном убийстве в Буши, был выслежен на севере Лондона. В результате розыскных мероприятий 26-летний Кайл Клиффорд был обнаружен в районе (Лондона - ред.) Энфилд", - следует из официального заявления. По данным издания Daily Mail, подозреваемый был задержан на кладбище недалеко от парка Хилли Филдс, вынесен оттуда на носилках и госпитализирован. Полиция в заявлении утверждает, что по Клиффорду не был открыт огонь, и он был обнаружен с травмами. В заявлении отмечается, что "на данной стадии" полиция считает, что жертвы были знакомы с подозреваемым. Ранее сообщалось, что Кайл Клиффорд - бывший молодой человек одной из дочерей Джона Ханта, Луизы. Ранее местная полиция сообщила, что жена и две дочери спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта были убиты у себя дома в городе Буши британского графства Хертфордшир. Возраст жертв составлял 61, 25 и 28 лет.
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в мире, би-би-си, лондон
В Британии задержали подозреваемого в убийстве семьи комментатора Би-би-си
В Британии задержали подозреваемого в убийстве семьи комментатора Би-би-си Ханта
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве жены и двух дочерей британского спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта задержан, сообщила британская полиция
.
"Мужчина, разыскиваемый по подозрению в тройном убийстве в Буши, был выслежен на севере Лондона
. В результате розыскных мероприятий 26-летний Кайл Клиффорд был обнаружен в районе (Лондона - ред.) Энфилд", - следует из официального заявления.
По данным издания Daily Mail, подозреваемый был задержан на кладбище недалеко от парка Хилли Филдс, вынесен оттуда на носилках и госпитализирован. Полиция в заявлении утверждает, что по Клиффорду не был открыт огонь, и он был обнаружен с травмами.
В заявлении отмечается, что "на данной стадии" полиция считает, что жертвы были знакомы с подозреваемым. Ранее сообщалось, что Кайл Клиффорд - бывший молодой человек одной из дочерей Джона Ханта, Луизы.
Ранее местная полиция сообщила, что жена и две дочери спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта были убиты у себя дома в городе Буши британского графства Хертфордшир. Возраст жертв составлял 61, 25 и 28 лет.