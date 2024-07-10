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В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора Би-би-си
В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора Би-би-си - РИА Новости, 10.07.2024
В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора Би-би-си
В городе Буши графства Хертфордшир убили жену и двух дочерей спортивного комментатора Джона Ханта, говорится в сообщении местной полиции. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:36
2024-07-10T19:36
2024-07-10T22:20
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В городе Буши графства Хертфордшир убили жену и двух дочерей спортивного комментатора Джона Ханта, говорится в сообщении местной полиции.Силовики и скорая помощь прибыли на место преступления около 7 вечера во вторник и обнаружили трех женщин, получивших тяжелые ранения."К сожалению, несмотря на все усилия, все три женщины, которые, как предполагается, были родственницами, скончались на месте. Возраст жертв составлял 25, 28 и 61 год", — заявил представитель полиции Джон Симпсон.Стражи порядка предполагают, что у злоумышленника был арбалет.Предполагаемого злоумышленника Кайла Клиффорда объявили в розыск. При этом Симпсон обратился к подозреваемому лично, призвав связаться с полицией. Он добавил, что в операции по поимке Клиффорда задействованы вооруженные сотрудники полиции и специализированные поисковые команды.По данным Daily Mail, злоумышленник — бывший молодой человек одной из дочерей Ханта, Луизы.Позднее в полиции сообщили о задержании Клиффорда на кладбище недалеко от парка Хилли Филдс. Уточняется, что его вынесли оттуда на носилках и госпитализировали. Полиция утверждает, что по злоумышленнику не стреляли — у него уже были травмы, когда его нашли.
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в мире, би-би-си, убийство
В мире, Би-би-си, Убийство
В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора Би-би-си
В Британии жену и 2 дочерей спортивного комментатора Би-би-си Ханта убили дома
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
В городе Буши графства Хертфордшир убили жену и двух дочерей спортивного комментатора Джона Ханта, говорится в сообщении
местной полиции.
Силовики и скорая помощь прибыли на место преступления около 7 вечера во вторник и обнаружили трех женщин, получивших тяжелые ранения.
"К сожалению, несмотря на все усилия, все три женщины, которые, как предполагается, были родственницами, скончались на месте. Возраст жертв составлял 25, 28 и 61 год", — заявил представитель полиции Джон Симпсон.
Стражи порядка предполагают, что у злоумышленника был арбалет.
Предполагаемого злоумышленника Кайла Клиффорда объявили в розыск. При этом Симпсон обратился к подозреваемому лично, призвав связаться с полицией. Он добавил, что в операции по поимке Клиффорда задействованы вооруженные сотрудники полиции и специализированные поисковые команды.
По данным Daily Mail, злоумышленник — бывший молодой человек одной из дочерей Ханта, Луизы.
Позднее в полиции сообщили о задержании Клиффорда на кладбище недалеко от парка Хилли Филдс. Уточняется, что его вынесли оттуда на носилках и госпитализировали. Полиция утверждает, что по злоумышленнику не стреляли — у него уже были травмы, когда его нашли.