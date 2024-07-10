https://ria.ru/20240710/tuva-1958697020.html

В Туве начали проверку детских лагерей после отравления детей

В Туве начали проверку детских лагерей после отравления детей - РИА Новости, 10.07.2024

В Туве начали проверку детских лагерей после отравления детей

Проверку лагерей Тывы начали после отравления детей в учреждении "Чагытай", сообщают в пресс-службе республиканского правительства. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T11:41

2024-07-10T11:41

2024-07-10T11:42

здоровье - общество

россия

владислав ховалыг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

республика тыва

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БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Проверку лагерей Тывы начали после отравления детей в учреждении "Чагытай", сообщают в пресс-службе республиканского правительства. "По поручению главы Тувы Владислава Ховалыга ведется проверка и других детских лагерей в республике. Следует отметить, что перед открытием летнего оздоровительного сезона все лагеря проверены специалистами управления Роспотребнадзора на наличие медкнижек и сертификатов профпрививок сотрудников, наличие договоров поставщиков продуктов питания, соответствие помещений санитарным требованиям для организации отдыха детей", - отметили в правительстве. Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Сегодня глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных выросло до 47. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

https://ria.ru/20240709/deti-1958411357.html

https://ria.ru/20240621/deti-1954522024.html

россия

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, владислав ховалыг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), республика тыва