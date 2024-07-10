https://ria.ru/20240710/tuva-1958697020.html
В Туве начали проверку детских лагерей после отравления детей
В Туве начали проверку детских лагерей после отравления детей - РИА Новости, 10.07.2024
В Туве начали проверку детских лагерей после отравления детей
Проверку лагерей Тывы начали после отравления детей в учреждении "Чагытай", сообщают в пресс-службе республиканского правительства. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T11:41
2024-07-10T11:41
2024-07-10T11:42
здоровье - общество
россия
владислав ховалыг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
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БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Проверку лагерей Тывы начали после отравления детей в учреждении "Чагытай", сообщают в пресс-службе республиканского правительства. "По поручению главы Тувы Владислава Ховалыга ведется проверка и других детских лагерей в республике. Следует отметить, что перед открытием летнего оздоровительного сезона все лагеря проверены специалистами управления Роспотребнадзора на наличие медкнижек и сертификатов профпрививок сотрудников, наличие договоров поставщиков продуктов питания, соответствие помещений санитарным требованиям для организации отдыха детей", - отметили в правительстве. Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере "Чагытай". Сегодня глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных выросло до 47. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
https://ria.ru/20240709/deti-1958411357.html
https://ria.ru/20240621/deti-1954522024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, владислав ховалыг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), республика тыва
Здоровье - Общество, Россия, Владислав Ховалыг, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Республика Тыва
В Туве начали проверку детских лагерей после отравления детей
В Туве начали проверку лагерей после отравления детей в учреждении "Чагытай"