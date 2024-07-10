https://ria.ru/20240710/trevoga-1958688931.html

На юге Украины объявили воздушную тревогу

На юге Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.07.2024

На юге Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:51

2024-07-10T10:51

2024-07-10T10:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях на юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в указанных регионах тревога звучит с 10.38 мск. Кроме того сообщается о сигнале тревоги на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

николаевская область

украина

одесская область

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в мире, николаевская область, украина, одесская область