https://ria.ru/20240710/tovarooborot--1958855565.html

Товарооборот между Кубанью и Узбекистаном вырос более чем в три раза

Товарооборот между Кубанью и Узбекистаном вырос более чем в три раза - РИА Новости, 10.07.2024

Товарооборот между Кубанью и Узбекистаном вырос более чем в три раза

Краснодарский край за три года увеличил товарооборот с Узбекистаном более чем в три раза, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на выставке "Иннопром" в РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:53

2024-07-10T22:53

2024-07-10T22:53

краснодарский край

краснодарский край

узбекистан

екатеринбург

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Краснодарский край за три года увеличил товарооборот с Узбекистаном более чем в три раза, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге по итогам встречи с узбекистанским министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым. "Наш регион наращивает с Республикой Узбекистан экономические связи. За три года в три раза увеличили товарооборот между нашими территориями, вместе с бизнесом продолжаем выстраивать взаимовыгодные двусторонние отношения. У нас уже заключен целый ряд соглашений, готовим бизнес-миссию с проектом в сфере инвестиций и приступаем к реализации этапов "дорожной карты" по развитию нескольких направлений. Помимо торговли и экономики потенциал есть в туриндустрии, культурной и других сферах", - цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации. По его словам, наиболее тесные связи у Краснодарского края сложились с Андижанской, Хорезмской и Сырдарьинской областями Узбекистана. В конце июля делегация региона планирует посетить узбекистанские области с бизнес-миссией. Сейчас готовят "дорожную карту" с мероприятиями, в числе которых открытие авиасообщения Сочи-Ургенч, создание совместных промышленных и перерабатывающих предприятий, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240328/putin-1936490902.html

https://ria.ru/20240315/sanatorii-1933193901.html

краснодарский край

узбекистан

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краснодарский край, узбекистан, екатеринбург, вениамин кондратьев