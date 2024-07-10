https://ria.ru/20240710/tovarooborot--1958855565.html
Товарооборот между Кубанью и Узбекистаном вырос более чем в три раза
Товарооборот между Кубанью и Узбекистаном вырос более чем в три раза - РИА Новости, 10.07.2024
Товарооборот между Кубанью и Узбекистаном вырос более чем в три раза
Краснодарский край за три года увеличил товарооборот с Узбекистаном более чем в три раза, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на выставке "Иннопром" в РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:53
2024-07-10T22:53
2024-07-10T22:53
краснодарский край
краснодарский край
узбекистан
екатеринбург
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Краснодарский край за три года увеличил товарооборот с Узбекистаном более чем в три раза, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге по итогам встречи с узбекистанским министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым. "Наш регион наращивает с Республикой Узбекистан экономические связи. За три года в три раза увеличили товарооборот между нашими территориями, вместе с бизнесом продолжаем выстраивать взаимовыгодные двусторонние отношения. У нас уже заключен целый ряд соглашений, готовим бизнес-миссию с проектом в сфере инвестиций и приступаем к реализации этапов "дорожной карты" по развитию нескольких направлений. Помимо торговли и экономики потенциал есть в туриндустрии, культурной и других сферах", - цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации. По его словам, наиболее тесные связи у Краснодарского края сложились с Андижанской, Хорезмской и Сырдарьинской областями Узбекистана. В конце июля делегация региона планирует посетить узбекистанские области с бизнес-миссией. Сейчас готовят "дорожную карту" с мероприятиями, в числе которых открытие авиасообщения Сочи-Ургенч, создание совместных промышленных и перерабатывающих предприятий, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240328/putin-1936490902.html
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краснодарский край, узбекистан, екатеринбург, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Узбекистан, Екатеринбург, Вениамин Кондратьев
Товарооборот между Кубанью и Узбекистаном вырос более чем в три раза
Товарооборот между Кубанью и Узбекистаном вырос более чем в три раза
КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости.
Краснодарский край за три года увеличил товарооборот с Узбекистаном более чем в три раза, сообщил губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге по итогам встречи с узбекистанским министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым.
"Наш регион наращивает с Республикой Узбекистан экономические связи. За три года в три раза увеличили товарооборот между нашими территориями, вместе с бизнесом продолжаем выстраивать взаимовыгодные двусторонние отношения. У нас уже заключен целый ряд соглашений, готовим бизнес-миссию с проектом в сфере инвестиций и приступаем к реализации этапов "дорожной карты" по развитию нескольких направлений. Помимо торговли и экономики потенциал есть в туриндустрии, культурной и других сферах", - цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации.
По его словам, наиболее тесные связи у Краснодарского края сложились с Андижанской, Хорезмской и Сырдарьинской областями Узбекистана.
В конце июля делегация региона планирует посетить узбекистанские области с бизнес-миссией. Сейчас готовят "дорожную карту" с мероприятиями, в числе которых открытие авиасообщения Сочи-Ургенч, создание совместных промышленных и перерабатывающих предприятий, добавили в пресс-службе.