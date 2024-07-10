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Это только начало. У границ России готовят новую горячую точку

Это только начало. У границ России готовят новую горячую точку - РИА Новости, 10.07.2024

Это только начало. У границ России готовят новую горячую точку

Европейская интеграция Грузии приостановлена. Власти ЕС не намерены вести переговоры с правительством страны как минимум до следующих парламентских выборов. О... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:00

2024-07-10T08:03

грузия

брюссель

тбилиси

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Европейская интеграция Грузии приостановлена. Власти ЕС не намерены вести переговоры с правительством страны как минимум до следующих парламентских выборов. О причинах и следствиях разлада — в материале РИА Новости.Первый шагПосол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что антизападная риторика официального Тбилиси несовместима со стремлением в Европу. Процесс вступления заморожен.Кроме того, Грузию лишают 30 миллионов евро из Европейского фонда мира, которые собирались выделить на оборону страны. "Это только первый шаг", — предупредил Герчинский. Власти больше ничего не получат. Деньги направят на "поддержку гражданского общества" и "независимых" СМИ."Таков ответ на то, что все их советы и предупреждения проигнорировали", — сказала президент Саломе Зурабишвили, которая конфликтует с правительством. В ЕС по-прежнему ждут объяснений по поводу закона "О прозрачности иностранного влияния", предусматривающего регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ, финансируемых более чем на 20% из-за границы.В Брюсселе очень рассчитывают на парламентские выборы в октябре. Но оппозиция вряд ли их выиграет.Согласно исследованию международного центра общественного мнения "Горби", рейтинг "Грузинской мечты" — 60,4%. Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе уверен, что у противников действующей власти нет шансов.Тернистый путьВ конце июня премьер Ираклий Кобахидзе подтвердил: цель — вступление в ЕС в 2030-м. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель через несколько дней ответил: дорога закрыта до тех пор, пока в Тбилиси не изменят политику.В правящей партии не склонны драматизировать ситуацию. "Мы на время остановимся и продолжим со следующего года", — пояснил депутат Бека Давитулиани. По его словам, Грузия станет частью большой волны расширения Евросоюза, которой пока "не предвидится".Заявку подали в марте 2022-го — практически одновременно с Киевом и Кишиневом. Пару недель назад в Брюсселе Украину и Молдавию признали кандидатами — но не Грузию.Глава Совета ЕС Шарль Мишель напомнил: Тбилиси надо выполнить 12 обязательных условий.В отчете Еврокомиссии год назад отмечалось, что Грузия полностью справилась только с тремя — гендерное равенство, приоритет решений Европейского суда по правам человека и назначение народного защитника (омбудсмена).Придется говорить"Закон об иноагентах отменять не собираются. Им с таким трудом удалось его принять. Поэтому сейчас ситуация сложная. Еще не патовая, но близка к этому. Все замерло", — объясняет РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.В Брюсселе считают закон противоречащим стандартам демократии, но отказываются общаться с Тбилиси, указывать на конкретные недостатки и предлагать альтернативы. "Дело не в процедурных моментах. Это уже политический вопрос. Нигде не сказано, что из-за этого закона нельзя вступать в переговоры, которые для этого и существуют. У Грузии нет других явных препятствий на пути в Евросоюз. Они ничем не уступают Боснии и Герцеговине или Албании. Дела у них ничуть не хуже, чем у Украины с Молдавией", — рассуждает эксперт.Грузию может ждать судьба Турции — кандидата в ЕС с 1999-го. В 2018-м в Брюсселе сообщили, что переговоры с Анкарой зашли в тупик, в том числе из-за территориального спора с Кипром."Суть столкновения со структурами Евросоюза не в законе об иноагентах. Западных партнеров в целом не устраивает некоторая самостоятельность грузинского правительства, а этот закон — символ их деятельности, которая не зависит от Запада. Поэтому предстоящие выборы очень важны. Определенное давление со стороны Европы есть, но оно пока не переходит в формат санкций. Скорее всего, до осени мы не увидим каких-то кардинальных шагов", — полагает заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.В то же время не стоит ждать больших изменений и после выборов. У правящей партии нет серьезных оппонентов, "Грузинская мечта" наверняка власть сохранит. Брюсселю придется с ней работать. Там все же не готовы рвать отношения с Тбилиси.

грузия

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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грузия, брюссель, тбилиси, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, политика