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Власти Таллина переименуют Московский бульвар в Киевский - РИА Новости, 10.07.2024
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13:47 10.07.2024 (обновлено: 13:50 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/tallin-1958735623.html
Власти Таллина переименуют Московский бульвар в Киевский
Власти Таллина переименуют Московский бульвар в Киевский - РИА Новости, 10.07.2024
Власти Таллина переименуют Московский бульвар в Киевский
Власти столицы Эстонии планируют переименовать Московский бульвар не позднее октября, сообщает местная телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:47
2024-07-10T13:50
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти столицы Эстонии планируют переименовать Московский бульвар не позднее октября, сообщает местная телерадиокомпания ERR. &quot;Согласно плану действий городской управы, бульвар должен получить новое название не позднее октября&quot;, - говорится в сообщении.Вице-мэр Таллина Мадле Липпус, курирующая сферу городского планирования, считает, что процесс переименования не будет сложным. "В данном случае мы имеем дело с участком улицы, на котором нет ни одного здания с адресом, и его переименование довольно простое", - сказала она. По данным ERR, предложение переименовать Московский бульвар в Киевский изначально поступило в марте 2022 года. Однако занимавший в то время пост мэра столицы Михаил Кылварт ответил на предложение отказом. Согласно вступившим в силу весной 2023 года поправкам в законодательство, у государства теперь есть право переименовать улицы самостоятельно, без согласия самоуправления, если названия улиц, по оценке совета по топонимам, "не сочетаются с историей и культурой Эстонии". Ранее бывший посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявлял, что атмосфера русофобии нагнетается в Эстонии, причем это исходит от руководства страны.
https://ria.ru/20240708/estonija-1958209329.html
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в мире, эстония, таллин, россия
В мире, Эстония, Таллин, Россия
Власти Таллина переименуют Московский бульвар в Киевский

ERR: Московский бульвар в Таллине планируют переименовать в Киевский до октября

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти столицы Эстонии планируют переименовать Московский бульвар не позднее октября, сообщает местная телерадиокомпания ERR.
«

"Согласно плану действий городской управы, бульвар должен получить новое название не позднее октября", - говорится в сообщении.

Вице-мэр Таллина Мадле Липпус, курирующая сферу городского планирования, считает, что процесс переименования не будет сложным. "В данном случае мы имеем дело с участком улицы, на котором нет ни одного здания с адресом, и его переименование довольно простое", - сказала она.
По данным ERR, предложение переименовать Московский бульвар в Киевский изначально поступило в марте 2022 года. Однако занимавший в то время пост мэра столицы Михаил Кылварт ответил на предложение отказом.
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Согласно вступившим в силу весной 2023 года поправкам в законодательство, у государства теперь есть право переименовать улицы самостоятельно, без согласия самоуправления, если названия улиц, по оценке совета по топонимам, "не сочетаются с историей и культурой Эстонии".
Ранее бывший посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявлял, что атмосфера русофобии нагнетается в Эстонии, причем это исходит от руководства страны.
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