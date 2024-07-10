https://ria.ru/20240710/tailand-1958752021.html

В Таиланде задержали россиянина за нелегальный прокат мотоциклов

В Таиланде задержали россиянина за нелегальный прокат мотоциклов - РИА Новости, 10.07.2024

В Таиланде задержали россиянина за нелегальный прокат мотоциклов

На туристическом острове Пханган в Таиланде задержан россиянин, занимавшийся бизнесом по прокату мотоциклов без разрешения на работу и с просроченной на 175... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T15:02

2024-07-10T15:02

2024-07-10T15:02

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МОСКВА, 10 июл. — РИА Новости. На туристическом острове Пханган в Таиланде задержан россиянин, занимавшийся бизнесом по прокату мотоциклов без разрешения на работу и с просроченной на 175 дней визой, сообщает таиландская газета Bangkok Post. По информации издания, это 42-летний гражданин России Денис Червенко. "Местные власти получили жалобу на то, что Червенко занимался бизнесом, не имея разрешения на работу. Реклама его бизнеса была размещена в социальной сети Telegram", — сообщил газете глава администрации района Ко Пханган (Остров Пханган) провинции Сураттхани Ноппхадон Кхаомали. После того, как следователи установили личность нарушителя, один из полицейских представился потенциальным клиентом и поинтересовался стоимостью аренды. Она составляла 2 800 таиландских батов (77 долларов) в неделю с депозитом в размере 3 500 батов (96 долларов) за один мотоцикл. Стоимость двухнедельной аренды составляла 4 200 батов, то есть 2 100 батов (около 58 долларов) в неделю. По данным газеты, россиянину были предъявлены обвинения в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей и нелегальном нахождении на территории страны. Издание сообщает, что Червенко дал признательные показания. По таиландскому законодательству россиянину грозит денежный штраф, депортация в Россию и пятилетний запрет на въезд в Таиланд.

https://ria.ru/20240710/yaponii-1958659430.html

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таиланд, россия, в мире