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Группировка "Днепр" уничтожила склад артиллерийских боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
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13:20 10.07.2024 (обновлено: 13:23 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/svo-1958728963.html
Группировка "Днепр" уничтожила склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила склад артиллерийских боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два 152 мм... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:20
2024-07-10T13:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два 152 мм орудия Д-20 и полевой склад артиллерийских боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, два 152 мм орудия Д-20. Уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире
Группировка "Днепр" уничтожила склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

МО: бойцы "Днепра" уничтожили до 85 солдат ВСУ и склад боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два 152 мм орудия Д-20 и полевой склад артиллерийских боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, два 152 мм орудия Д-20. Уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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