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Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024
Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки штурмовых формирований ВСУ, противник потерял до 275 военных, сообщило в среду РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:19
2024-07-10T13:19
2024-07-10T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки штурмовых формирований ВСУ, противник потерял до 275 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 31-й механизированной бригады ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы, Борщевая, Вильча, Глубокое и Липцы Харьковской области. За сутки отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой бригады и 42-го отдельного штурмового батальона ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 275 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - отмечает МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ
МО: подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ за сутки