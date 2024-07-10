https://ria.ru/20240710/svo-1958728686.html

Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ

Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 10.07.2024

Подразделения группировки "Север" отразили две контратаки ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки штурмовых формирований ВСУ, противник потерял до 275 военных, сообщило в среду РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:19

2024-07-10T13:19

2024-07-10T13:27

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952907334_0:146:3084:1881_1920x0_80_0_0_c5dda08462528819d692e469c8c7de1e.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили две контратаки штурмовых формирований ВСУ, противник потерял до 275 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 31-й механизированной бригады ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы, Борщевая, Вильча, Глубокое и Липцы Харьковской области. За сутки отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой бригады и 42-го отдельного штурмового батальона ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 275 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф)