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В Энергодаре на фоне обстрела ВСУ возможны перебои с мобильной связью - РИА Новости, 10.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 10.07.2024 (обновлено: 10:54 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/svo-1958688648.html
В Энергодаре на фоне обстрела ВСУ возможны перебои с мобильной связью
В Энергодаре на фоне обстрела ВСУ возможны перебои с мобильной связью - РИА Новости, 10.07.2024
В Энергодаре на фоне обстрела ВСУ возможны перебои с мобильной связью
В Энергодаре на фоне обстрела со стороны украинских войск возможны перебои с мобильной связью и интернетом, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:50
2024-07-10T10:54
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Энергодаре на фоне обстрела со стороны украинских войск возможны перебои с мобильной связью и интернетом, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Часть базовых станций переведена на резервные источники питания. Стабильность связи обеспечивают специалисты министерства цифрового развития", - написал Балицкий.В городе нарушено штатное электроснабжение, сообщил он.
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энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область
В Энергодаре на фоне обстрела ВСУ возможны перебои с мобильной связью

Балицкий: в Энергодаре возможны перебои с мобильной связью и интернетом

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Энергодаре на фоне обстрела со стороны украинских войск возможны перебои с мобильной связью и интернетом, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"Возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Часть базовых станций переведена на резервные источники питания. Стабильность связи обеспечивают специалисты министерства цифрового развития", - написал Балицкий.
В городе нарушено штатное электроснабжение, сообщил он.
Энергодар - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская область
 
 
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