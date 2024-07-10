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В Энергодаре на фоне обстрела ВСУ возможны перебои с мобильной связью
В Энергодаре на фоне обстрела ВСУ возможны перебои с мобильной связью - РИА Новости, 10.07.2024
В Энергодаре на фоне обстрела ВСУ возможны перебои с мобильной связью
В Энергодаре на фоне обстрела со стороны украинских войск возможны перебои с мобильной связью и интернетом, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:50
2024-07-10T10:50
2024-07-10T10:54
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Энергодаре на фоне обстрела со стороны украинских войск возможны перебои с мобильной связью и интернетом, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Часть базовых станций переведена на резервные источники питания. Стабильность связи обеспечивают специалисты министерства цифрового развития", - написал Балицкий.В городе нарушено штатное электроснабжение, сообщил он.
https://ria.ru/20240709/energodar-1958570581.html
энергодар
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энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область
В Энергодаре на фоне обстрела ВСУ возможны перебои с мобильной связью
Балицкий: в Энергодаре возможны перебои с мобильной связью и интернетом