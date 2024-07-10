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Говорить о сроках вступления Украины в в НАТО пока рано, заявил Столтенберг - РИА Новости, 10.07.2024
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15:38 10.07.2024 (обновлено: 16:03 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958763857.html
Говорить о сроках вступления Украины в в НАТО пока рано, заявил Столтенберг
Говорить о сроках вступления Украины в в НАТО пока рано, заявил Столтенберг - РИА Новости, 10.07.2024
Говорить о сроках вступления Украины в в НАТО пока рано, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:38
2024-07-10T16:03
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс."Для приглашения нового союзника нам нужен консенсус. Все члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить о том, когда это произойдет", - заявил генсек.Он отметил, что страны альянса по итогам саммита согласуют большой пакет по Украине, который включит в себя пять элементов, в том числе долгосрочные финансовые обязательства, новые обещания по военным поставкам, включая системы ПВО, новые двусторонние соглашения по гарантиям безопасности, обеспечение полной совместимости военных сил Украины с силами альянса, а также тренировочный центр в Польше."Все это станет мостом для Украины в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
https://ria.ru/20240710/nato-1958768620.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
Говорить о сроках вступления Украины в в НАТО пока рано, заявил Столтенберг

Столтенберг: пока рано говорить о сроках вступления Украины в НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в альянс.
"Для приглашения нового союзника нам нужен консенсус. Все члены альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить о том, когда это произойдет", - заявил генсек.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек
Вчера, 15:58
Он отметил, что страны альянса по итогам саммита согласуют большой пакет по Украине, который включит в себя пять элементов, в том числе долгосрочные финансовые обязательства, новые обещания по военным поставкам, включая системы ПВО, новые двусторонние соглашения по гарантиям безопасности, обеспечение полной совместимости военных сил Украины с силами альянса, а также тренировочный центр в Польше.
"Все это станет мостом для Украины в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В НАТО пообещали поставить Украине пять новых систем ПВО
Вчера, 15:40
 
В миреУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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