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НАТО сейчас не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 10.07.2024
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15:35 10.07.2024 (обновлено: 15:51 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/stoltenberg-1958763075.html
НАТО сейчас не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг
НАТО сейчас не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 10.07.2024
НАТО сейчас не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне заявил, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T15:35
2024-07-10T15:51
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне заявил, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ."Мы сейчас не видим никакой непосредственной военной угрозы в отношении кого-либо из союзников по НАТО", - сказал он журналистам.По его словам, Россия сейчас "слишком занята" военной операцией на Украине. Однако генсек утверждает, что со стороны России якобы исходит угроза "кибератак и саботажа".Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240710/nato-1958764427.html
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в мире, россия, нато, украина, йенс столтенберг
В мире, Россия, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг
НАТО сейчас не видит военной угрозы со стороны России, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО сейчас не видит непосредственной угрозы со стороны России

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне заявил, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
"Мы сейчас не видим никакой непосредственной военной угрозы в отношении кого-либо из союзников по НАТО", - сказал он журналистам.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В НАТО пообещали поставить Украине пять новых систем ПВО
Вчера, 15:40
По его словам, Россия сейчас "слишком занята" военной операцией на Украине. Однако генсек утверждает, что со стороны России якобы исходит угроза "кибератак и саботажа".
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Столтенберг назвал США самым сильным членом НАТО
Вчера, 15:30
 
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