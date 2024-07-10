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Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей из багажа - РИА Новости, 10.07.2024
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Туризм
 
12:12 10.07.2024 (обновлено: 12:13 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/stambul-1958707518.html
Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей из багажа
Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей из багажа - РИА Новости, 10.07.2024
Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей из багажа
Двух грузчиков стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен (SAW) арестовали за кражу ценных вещей из багажа пассажиров, им грозит до 14 лет тюрьмы, сообщила в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:12
2024-07-10T12:13
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СТАМБУЛ, 10 июл - РИА Новости. Двух грузчиков стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен (SAW) арестовали за кражу ценных вещей из багажа пассажиров, им грозит до 14 лет тюрьмы, сообщила в среду газета Sabah. Издание упоминает как минимум о трех случая, произошедших с пассажирами крупной авиакомпании, которая выполняет рейсы в 47 стран. При этом ее название не уточняется. По данным газеты, 3 января прилетевший с Северного Кипра в Стамбул пассажир обнаружил пустые коробки в багаже вместо ноутбука и дорогих часов. 7 января своего ноутбука лишилась женщина, летевшая в Амстердам, там она подала жалобу через турецкое консульство. Аналогичный случай произошел на следующий день: по прилете в Лондон из Стамбула турчанка обнаружила, что ее чемодан был взломан, неизвестные украли ноутбук, три бриллиантовых колье, восемь ожерелий и другие украшения. Злоумышленников подвели сигналы, которые подавали украденные ноутбуки. "При обыске в квартирах двух сотрудников аэропорта - Эмре Б. и Энвера Т. - были обнаружены украденные из багажа вещи и ценности, в том числе ноутбуки, ожерелья, наушники, часы, колонки", - пишет издание. Оба сотрудника признали вину и рассказали, что последние два месяца они вскрывали багаж и забирали из него даже шоколад и зажигалки. Краденые вещи они продавали, а полученные деньги делили, некоторые из вещей мужчины оставляли себе. Заведены два уголовных дела, грузчикам грозит до 14 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240705/aferist-1957689078.html
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технологии, стамбул, северный кипр, амстердам, в мире
Туризм, Технологии, Стамбул, Северный Кипр, Амстердам, В мире
Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей из багажа

Sabah: двух грузчиков аэропорта Стамбула арестовали за кражу ценностей из багажа

© iStock.com / Mirko KuzmanovicТерминал международного аэропорта Стамбула
Терминал международного аэропорта Стамбула - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© iStock.com / Mirko Kuzmanovic
Терминал международного аэропорта Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 10 июл - РИА Новости. Двух грузчиков стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен (SAW) арестовали за кражу ценных вещей из багажа пассажиров, им грозит до 14 лет тюрьмы, сообщила в среду газета Sabah.
Издание упоминает как минимум о трех случая, произошедших с пассажирами крупной авиакомпании, которая выполняет рейсы в 47 стран. При этом ее название не уточняется.
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По данным газеты, 3 января прилетевший с Северного Кипра в Стамбул пассажир обнаружил пустые коробки в багаже вместо ноутбука и дорогих часов. 7 января своего ноутбука лишилась женщина, летевшая в Амстердам, там она подала жалобу через турецкое консульство. Аналогичный случай произошел на следующий день: по прилете в Лондон из Стамбула турчанка обнаружила, что ее чемодан был взломан, неизвестные украли ноутбук, три бриллиантовых колье, восемь ожерелий и другие украшения.
Злоумышленников подвели сигналы, которые подавали украденные ноутбуки.
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"При обыске в квартирах двух сотрудников аэропорта - Эмре Б. и Энвера Т. - были обнаружены украденные из багажа вещи и ценности, в том числе ноутбуки, ожерелья, наушники, часы, колонки", - пишет издание.
Оба сотрудника признали вину и рассказали, что последние два месяца они вскрывали багаж и забирали из него даже шоколад и зажигалки. Краденые вещи они продавали, а полученные деньги делили, некоторые из вещей мужчины оставляли себе.
Заведены два уголовных дела, грузчикам грозит до 14 лет тюрьмы.
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