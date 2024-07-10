https://ria.ru/20240710/stambul-1958707518.html

Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей из багажа

Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей из багажа - РИА Новости, 10.07.2024

Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей из багажа

Двух грузчиков стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен (SAW) арестовали за кражу ценных вещей из багажа пассажиров, им грозит до 14 лет тюрьмы, сообщила в... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:12

2024-07-10T12:12

2024-07-10T12:13

туризм

технологии

стамбул

северный кипр

амстердам

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1fc3ce09f1e307b0c49a09c73542704.jpg

СТАМБУЛ, 10 июл - РИА Новости. Двух грузчиков стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен (SAW) арестовали за кражу ценных вещей из багажа пассажиров, им грозит до 14 лет тюрьмы, сообщила в среду газета Sabah. Издание упоминает как минимум о трех случая, произошедших с пассажирами крупной авиакомпании, которая выполняет рейсы в 47 стран. При этом ее название не уточняется. По данным газеты, 3 января прилетевший с Северного Кипра в Стамбул пассажир обнаружил пустые коробки в багаже вместо ноутбука и дорогих часов. 7 января своего ноутбука лишилась женщина, летевшая в Амстердам, там она подала жалобу через турецкое консульство. Аналогичный случай произошел на следующий день: по прилете в Лондон из Стамбула турчанка обнаружила, что ее чемодан был взломан, неизвестные украли ноутбук, три бриллиантовых колье, восемь ожерелий и другие украшения. Злоумышленников подвели сигналы, которые подавали украденные ноутбуки. "При обыске в квартирах двух сотрудников аэропорта - Эмре Б. и Энвера Т. - были обнаружены украденные из багажа вещи и ценности, в том числе ноутбуки, ожерелья, наушники, часы, колонки", - пишет издание. Оба сотрудника признали вину и рассказали, что последние два месяца они вскрывали багаж и забирали из него даже шоколад и зажигалки. Краденые вещи они продавали, а полученные деньги делили, некоторые из вещей мужчины оставляли себе. Заведены два уголовных дела, грузчикам грозит до 14 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240705/aferist-1957689078.html

https://ria.ru/20240527/turtsiya-1948743389.html

https://ria.ru/20240210/arest-1926523468.html

стамбул

северный кипр

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, стамбул, северный кипр, амстердам, в мире