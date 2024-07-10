https://ria.ru/20240710/sport-1958718176.html

Кубань направит более 65 миллионов рублей на развитие спорта в регионе

Кубань направит более 65 миллионов рублей на развитие спорта в регионе - РИА Новости, 10.07.2024

Кубань направит более 65 миллионов рублей на развитие спорта в регионе

Власти Краснодарского края по региональной программе направят более 65 миллионов рублей на развитие спорта, в том числе закупку нового оборудования и инвентарь, РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T12:48

2024-07-10T12:48

2024-07-10T12:48

краснодарский край

краснодарский край

александр власов

социальные выплаты

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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Власти Краснодарского края по региональной программе направят более 65 миллионов рублей на развитие спорта, в том числе закупку нового оборудования и инвентарь, сообщил вице-губернатор региона Александр Власов. "Объем финансирования регпроекта в этом году составит более 65 миллионов рублей. Более 7 миллионов направят на новое оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва. Около 38 миллионов на оснащение 29 организаций по подготовке резерва для сборных команд края и страны. Также более 300 одаренных спортсменов уже получили единовременную выплату", – передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Вице-губернатор также дал поручения по повышению уровня обеспеченности населения спортобъектами, созданию необходимых условий для развития массового спорта и реализации мероприятий регионального проекта "Спорт – норма жизни".

https://ria.ru/20240624/kuban-1955195191.html

краснодарский край

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Алёна Пава

краснодарский край, александр власов, социальные выплаты