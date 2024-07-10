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Кубань направит более 65 миллионов рублей на развитие спорта в регионе
Кубань направит более 65 миллионов рублей на развитие спорта в регионе - РИА Новости, 10.07.2024
Кубань направит более 65 миллионов рублей на развитие спорта в регионе
Власти Краснодарского края по региональной программе направят более 65 миллионов рублей на развитие спорта, в том числе закупку нового оборудования и инвентарь, РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:48
2024-07-10T12:48
2024-07-10T12:48
краснодарский край
краснодарский край
александр власов
социальные выплаты
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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Власти Краснодарского края по региональной программе направят более 65 миллионов рублей на развитие спорта, в том числе закупку нового оборудования и инвентарь, сообщил вице-губернатор региона Александр Власов. "Объем финансирования регпроекта в этом году составит более 65 миллионов рублей. Более 7 миллионов направят на новое оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва. Около 38 миллионов на оснащение 29 организаций по подготовке резерва для сборных команд края и страны. Также более 300 одаренных спортсменов уже получили единовременную выплату", – передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Вице-губернатор также дал поручения по повышению уровня обеспеченности населения спортобъектами, созданию необходимых условий для развития массового спорта и реализации мероприятий регионального проекта "Спорт – норма жизни".
https://ria.ru/20240624/kuban-1955195191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, александр власов, социальные выплаты
Краснодарский край, Краснодарский край, Александр Власов, Социальные выплаты