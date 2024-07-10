Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
17:39 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/spiker-1958801082.html
Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС
Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС - РИА Новости, 10.07.2024
Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС
Совместные проекты молодежи стран БРИКС должны укреплять позиции России на международной арене, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:39
2024-07-10T17:39
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
евгений примаков
брикс
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958801614_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4ed5ea5550f100be746ecfcb54766642.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Совместные проекты молодежи стран БРИКС должны укреплять позиции России на международной арене, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Заседание секции "Молодые законодатели БРИКС" впервые состоялось в нижегородском парламенте в рамках Форума породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. Законодатели обсудили развитие сотрудничества молодёжных парламентов РФ и стран БРИКС - ЮАР, Эфиопии, Китая, Египта и Исламской Республики Иран. "Впервые в таком составе поговорили о молодежном парламентаризме... Мы имеем все возможности для того, чтобы начать реализовывать инициативы для совместных действий молодежи стран БРИКС, превратить молодежную политику в реальную силу – в систему совместных действий власти, бизнеса и молодежи в интересах наших стран. Проекты молодежи стран БРИКС должны укреплять наши позиции на международной арене. Именно молодежь сможет собрать лучшие идеи и реализовать их для изменения мира к лучшему. Первый шаг к масштабному международному сотрудничеству сделан", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Люлина. Председатель законодательного собрания Нижегородской области рассказал о системе взаимодействия молодежных парламентских структур в РФ и вовлечении молодежи в законотворческую деятельность. Он отметил, что на территории страны выстроена четкая структура молодежных объединений, куда входят молодежный парламент при Государственной Думе, палата молодых законодателей при Совете Федерации. В каждом регионе при органах законодательной власти действуют молодежные парламенты, куда входят представители молодежных палат от муниципальных районов области. Люлин добавил, что в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах дополнительно действуют Ассоциации молодежных парламентов, демонстрирующие эффективность и быструю отзывчивость в поддержке федеральных инициатив. Как рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, федеральное агентство считает работу с молодежью своим приоритетом, развивая программы обменов и стажировок, и отметил, что значимая часть молодых людей приезжает в Россию на стажировки из стран БРИКС. Представитель ЮАР предложил открыть программу обмена для молодых парламентариев, чтобы лучше познакомиться с особенностями правового регулирования и обмениваться информацией между молодежью по всему миру. Участники совещания также предложили несколько инициатив по повышению эффективности взаимодействия молодёжных парламентов стран БРИКС и других стран – участников форума. Так, необходимо создать во всех странах аналогичные молодёжные объединения при законодательных и представительных органах публичной власти, а также стандартизировать подходы к деятельности молодёжных объединений и организовать постоянный информационный обмен между молодёжными парламентами стран БРИКС.
https://ria.ru/20240709/aktivnaya-1958534715.html
https://ria.ru/20240618/standart-1953734333.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958801614_3:0:1139:852_1920x0_80_0_0_dc9de123ffa7465980dbedf9ee19c524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , евгений примаков, брикс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Евгений Примаков, БРИКС, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС

© Фото : Законодательное собрание Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС
Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Законодательное собрание Нижегородской области
Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Совместные проекты молодежи стран БРИКС должны укреплять позиции России на международной арене, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Заседание секции "Молодые законодатели БРИКС" впервые состоялось в нижегородском парламенте в рамках Форума породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. Законодатели обсудили развитие сотрудничества молодёжных парламентов РФ и стран БРИКС - ЮАР, Эфиопии, Китая, Египта и Исламской Республики Иран.
Мост через Оку в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Нижегородская область стала лучшей по уровню деловой активности
9 июля, 15:54
"Впервые в таком составе поговорили о молодежном парламентаризме... Мы имеем все возможности для того, чтобы начать реализовывать инициативы для совместных действий молодежи стран БРИКС, превратить молодежную политику в реальную силу – в систему совместных действий власти, бизнеса и молодежи в интересах наших стран. Проекты молодежи стран БРИКС должны укреплять наши позиции на международной арене. Именно молодежь сможет собрать лучшие идеи и реализовать их для изменения мира к лучшему. Первый шаг к масштабному международному сотрудничеству сделан", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Люлина.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области рассказал о системе взаимодействия молодежных парламентских структур в РФ и вовлечении молодежи в законотворческую деятельность. Он отметил, что на территории страны выстроена четкая структура молодежных объединений, куда входят молодежный парламент при Государственной Думе, палата молодых законодателей при Совете Федерации. В каждом регионе при органах законодательной власти действуют молодежные парламенты, куда входят представители молодежных палат от муниципальных районов области. Люлин добавил, что в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах дополнительно действуют Ассоциации молодежных парламентов, демонстрирующие эффективность и быструю отзывчивость в поддержке федеральных инициатив.
Как рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, федеральное агентство считает работу с молодежью своим приоритетом, развивая программы обменов и стажировок, и отметил, что значимая часть молодых людей приезжает в Россию на стажировки из стран БРИКС.
Представитель ЮАР предложил открыть программу обмена для молодых парламентариев, чтобы лучше познакомиться с особенностями правового регулирования и обмениваться информацией между молодежью по всему миру. Участники совещания также предложили несколько инициатив по повышению эффективности взаимодействия молодёжных парламентов стран БРИКС и других стран – участников форума. Так, необходимо создать во всех странах аналогичные молодёжные объединения при законодательных и представительных органах публичной власти, а также стандартизировать подходы к деятельности молодёжных объединений и организовать постоянный информационный обмен между молодёжными парламентами стран БРИКС.
Единый стандарт работы молодежных палат могут внедрить в РФ и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Единый стандарт работы молодежных палат могут внедрить в РФ и Белоруссии
18 июня, 16:46
 
Нижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Евгений ПримаковБРИКСФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала