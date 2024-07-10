https://ria.ru/20240710/spiker-1958801082.html

Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС

Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС - РИА Новости, 10.07.2024

Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС

Совместные проекты молодежи стран БРИКС должны укреплять позиции России на международной арене, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T17:39

2024-07-10T17:39

2024-07-10T17:39

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

евгений примаков

брикс

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Совместные проекты молодежи стран БРИКС должны укреплять позиции России на международной арене, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Заседание секции "Молодые законодатели БРИКС" впервые состоялось в нижегородском парламенте в рамках Форума породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. Законодатели обсудили развитие сотрудничества молодёжных парламентов РФ и стран БРИКС - ЮАР, Эфиопии, Китая, Египта и Исламской Республики Иран. "Впервые в таком составе поговорили о молодежном парламентаризме... Мы имеем все возможности для того, чтобы начать реализовывать инициативы для совместных действий молодежи стран БРИКС, превратить молодежную политику в реальную силу – в систему совместных действий власти, бизнеса и молодежи в интересах наших стран. Проекты молодежи стран БРИКС должны укреплять наши позиции на международной арене. Именно молодежь сможет собрать лучшие идеи и реализовать их для изменения мира к лучшему. Первый шаг к масштабному международному сотрудничеству сделан", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Люлина. Председатель законодательного собрания Нижегородской области рассказал о системе взаимодействия молодежных парламентских структур в РФ и вовлечении молодежи в законотворческую деятельность. Он отметил, что на территории страны выстроена четкая структура молодежных объединений, куда входят молодежный парламент при Государственной Думе, палата молодых законодателей при Совете Федерации. В каждом регионе при органах законодательной власти действуют молодежные парламенты, куда входят представители молодежных палат от муниципальных районов области. Люлин добавил, что в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах дополнительно действуют Ассоциации молодежных парламентов, демонстрирующие эффективность и быструю отзывчивость в поддержке федеральных инициатив. Как рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, федеральное агентство считает работу с молодежью своим приоритетом, развивая программы обменов и стажировок, и отметил, что значимая часть молодых людей приезжает в Россию на стажировки из стран БРИКС. Представитель ЮАР предложил открыть программу обмена для молодых парламентариев, чтобы лучше познакомиться с особенностями правового регулирования и обмениваться информацией между молодежью по всему миру. Участники совещания также предложили несколько инициатив по повышению эффективности взаимодействия молодёжных парламентов стран БРИКС и других стран – участников форума. Так, необходимо создать во всех странах аналогичные молодёжные объединения при законодательных и представительных органах публичной власти, а также стандартизировать подходы к деятельности молодёжных объединений и организовать постоянный информационный обмен между молодёжными парламентами стран БРИКС.

https://ria.ru/20240709/aktivnaya-1958534715.html

https://ria.ru/20240618/standart-1953734333.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , евгений примаков, брикс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)