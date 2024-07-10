Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС
© Фото : Законодательное собрание Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС
Спикер нижегородского парламента поддерживает проекты молодежи стран БРИКС
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл — РИА Новости. Совместные проекты молодежи стран БРИКС должны укреплять позиции России на международной арене, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Заседание секции "Молодые законодатели БРИКС" впервые состоялось в нижегородском парламенте в рамках Форума породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. Законодатели обсудили развитие сотрудничества молодёжных парламентов РФ и стран БРИКС - ЮАР, Эфиопии, Китая, Египта и Исламской Республики Иран.
"Впервые в таком составе поговорили о молодежном парламентаризме... Мы имеем все возможности для того, чтобы начать реализовывать инициативы для совместных действий молодежи стран БРИКС, превратить молодежную политику в реальную силу – в систему совместных действий власти, бизнеса и молодежи в интересах наших стран. Проекты молодежи стран БРИКС должны укреплять наши позиции на международной арене. Именно молодежь сможет собрать лучшие идеи и реализовать их для изменения мира к лучшему. Первый шаг к масштабному международному сотрудничеству сделан", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Люлина.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области рассказал о системе взаимодействия молодежных парламентских структур в РФ и вовлечении молодежи в законотворческую деятельность. Он отметил, что на территории страны выстроена четкая структура молодежных объединений, куда входят молодежный парламент при Государственной Думе, палата молодых законодателей при Совете Федерации. В каждом регионе при органах законодательной власти действуют молодежные парламенты, куда входят представители молодежных палат от муниципальных районов области. Люлин добавил, что в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах дополнительно действуют Ассоциации молодежных парламентов, демонстрирующие эффективность и быструю отзывчивость в поддержке федеральных инициатив.
Как рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, федеральное агентство считает работу с молодежью своим приоритетом, развивая программы обменов и стажировок, и отметил, что значимая часть молодых людей приезжает в Россию на стажировки из стран БРИКС.
Представитель ЮАР предложил открыть программу обмена для молодых парламентариев, чтобы лучше познакомиться с особенностями правового регулирования и обмениваться информацией между молодежью по всему миру. Участники совещания также предложили несколько инициатив по повышению эффективности взаимодействия молодёжных парламентов стран БРИКС и других стран – участников форума. Так, необходимо создать во всех странах аналогичные молодёжные объединения при законодательных и представительных органах публичной власти, а также стандартизировать подходы к деятельности молодёжных объединений и организовать постоянный информационный обмен между молодёжными парламентами стран БРИКС.