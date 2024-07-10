Рейтинг@Mail.ru
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.07.2024
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
ВС России сумели достичь серьезных успехов в снижении эффективности западного оружия, из-за чего США пришлось отказаться от поставок некоторых боеприпасов... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:06
2024-07-10T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сша
киев
вооруженные силы рф
gps
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_c3995b01206fa916843f8073a6c4ec1c.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ВС России сумели достичь серьезных успехов в снижении эффективности западного оружия, из-за чего США пришлось отказаться от поставок некоторых боеприпасов Украине, пишет WNP."Американские военные официально признали, что русские добились больших успехов в подавлении сигналов GPS и в так называемом спуфинге, то есть искажении сигналов, из-за чего удары становятся неточными", — говорится в материале.Отмечается, что и раньше российские системы РЭБ значительно снижали эффективность, в частности, ракет GMLRS для HIMARS, а также снарядов M982 Excalibur, используемых 155-мм ствольной артиллерией."Американцы даже перестали отправлять эти ракеты Украине", — добавляет автор статьи.В публикации говорится, что это касается не только оружия. Также ненадежными стали и системы слежения, резюмируется в материале.В конце мая газета Washington Post сообщала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_451bdabd43222ce432a8e964dcfd8898.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, киев, вооруженные силы рф, gps, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, США, Киев, Вооруженные силы РФ, GPS, Украина
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

WNP: американские военные признали, что Россия добились успехов в подавлении GPS

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ВС России сумели достичь серьезных успехов в снижении эффективности западного оружия, из-за чего США пришлось отказаться от поставок некоторых боеприпасов Украине, пишет WNP.
"Американские военные официально признали, что русские добились больших успехов в подавлении сигналов GPS и в так называемом спуфинге, то есть искажении сигналов, из-за чего удары становятся неточными", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Полностью уничтожил". В Киеве рассказали, как Орбан переиграл Зеленского
Вчера, 17:20
Отмечается, что и раньше российские системы РЭБ значительно снижали эффективность, в частности, ракет GMLRS для HIMARS, а также снарядов M982 Excalibur, используемых 155-мм ствольной артиллерией.
"Американцы даже перестали отправлять эти ракеты Украине", — добавляет автор статьи.
В публикации говорится, что это касается не только оружия. Также ненадежными стали и системы слежения, резюмируется в материале.
В конце мая газета Washington Post сообщала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
"Мертвы или ранены". На Западе заговорили о катастрофе из-за действий ВСУ
Вчера, 15:18
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииСШАКиевВооруженные силы РФGPSУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала