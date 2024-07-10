https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958836146.html
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.07.2024
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
ВС России сумели достичь серьезных успехов в снижении эффективности западного оружия, из-за чего США пришлось отказаться от поставок некоторых боеприпасов... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:06
2024-07-10T20:06
2024-07-10T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сша
киев
вооруженные силы рф
gps
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_c3995b01206fa916843f8073a6c4ec1c.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ВС России сумели достичь серьезных успехов в снижении эффективности западного оружия, из-за чего США пришлось отказаться от поставок некоторых боеприпасов Украине, пишет WNP."Американские военные официально признали, что русские добились больших успехов в подавлении сигналов GPS и в так называемом спуфинге, то есть искажении сигналов, из-за чего удары становятся неточными", — говорится в материале.Отмечается, что и раньше российские системы РЭБ значительно снижали эффективность, в частности, ракет GMLRS для HIMARS, а также снарядов M982 Excalibur, используемых 155-мм ствольной артиллерией."Американцы даже перестали отправлять эти ракеты Украине", — добавляет автор статьи.В публикации говорится, что это касается не только оружия. Также ненадежными стали и системы слежения, резюмируется в материале.В конце мая газета Washington Post сообщала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958794140.html
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958756072.html
сша
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439574_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_451bdabd43222ce432a8e964dcfd8898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, киев, вооруженные силы рф, gps, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, США, Киев, Вооруженные силы РФ, GPS, Украина
"Перестали отправлять". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
WNP: американские военные признали, что Россия добились успехов в подавлении GPS