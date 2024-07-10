https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958817785.html

Спецоперация, 10 июля: украинские войска потеряли до 2100 военных

Спецоперация, 10 июля: украинские войска потеряли до 2100 военных - РИА Новости, 10.07.2024

Спецоперация, 10 июля: украинские войска потеряли до 2100 военных

Российские войска уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK, сбили украинский истребитель МиГ-29, а ВСУ обстреляли Шебекино, РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:26

2024-07-10T18:26

2024-07-10T20:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

вячеслав гладков

джо байден

дональд трамп

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские войска уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK, сбили украинский истребитель МиГ-29, а ВСУ обстреляли Шебекино, из-за чего погиб мирный житель и еще девять пострадали.О чем сообщили в МинобороныПо данным ведомства, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2100 человек. Кроме того, российские военные ликвидировали танк, БМП Marder, три пусковые установки ЗРК Improved HAWK. Также они поразили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ.При этом средства ПВО сбили самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы Hammer.Украине снова дают деньгиСША и их союзники обязуются выделить более одного миллиарда долларов на укрепление систем ПВО Украины, говорится в опубликованном совместном заявлении Вашингтона и его партнеров.Отмечается, что НАТО совместно с Киевом ведет разработку совместимой с альянсом интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны. Согласно документам, новые стратегические системы ПВО, которые Украина получит от Запада, включают американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.Работа ПВОКак рассказали в Минобороны, дежурные средства ПВО сбили два дрона над территориями Белгородской и Воронежской областей. Около 15:40 мск перехватили еще один БПЛА над Белгородской областью.Гибель гражданскихЖертвой украинского обстрела Шебекино стал один человек. Еще девять получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Город Шебекино подвергся обстрелу. Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он в Telegram-канале.Они пытались взорвать крейсерФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, сообщил ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что в марте 2024 года на гражданина России, проходящего военную службу на авианосце через мессенджеры вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом". По данным силовиков, он использовал приемы психологического воздействия: обещал обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения и угрожал привлечь к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям. Тем самым злоумышленник склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.Офицер обратился в органы безопасности, которые начали оперативную игру и принялись за документирование деятельности "Олега" и выявление возможной агентуры и пособников киевского режима.Попытка убийства в МосквеФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб подорвать трех высокопоставленных российских военнослужащих Москве. При этом силовики задержали гражданина России 1994 года рождения, который по заданию военной разведки Украины "через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в городе Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства".Задержанный признал, что в мае 2024 года его завербовали, после чего он согласился исполнить поручения, связанные с подготовкой терактов в России за деньги."Взрывные устройства должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам", — добавили в ФСБ.СК возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.Странное заявление БайденаПрезидент США Джо Байден, выступая на саммите стран НАТО, выразил уверенность в том, что Россия якобы не выигрывает в СВО."Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне", — сказал хозяин Белого дома.Ранее его предшественник и конкурент на предстоящих выборах главы государства Дональд Трамп заявил, что поражение ждет Украину.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240710/fsb-1958681528.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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