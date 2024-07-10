Рейтинг@Mail.ru
У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 10.07.2024 (обновлено: 05:27 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958659581.html
У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец
У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец - РИА Новости, 10.07.2024
У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец
Украинская артиллерия на херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада, сообщил РИА Новости замкомандира взвода... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T05:23
2024-07-10T05:27
специальная военная операция на украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия на херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада, сообщил РИА Новости замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Турист". "Я думаю. что так оно и есть. В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов", - сказал он, комментируя информацию о том, что у украинских войск начинается снарядный голод. "Больше сейчас работаем мы, нежели по нам", - добавил он. За последний месяц возросло только количество дронов противника, сообщили десантники.
https://ria.ru/20240709/vsu-1958479375.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец

Боец ВС России: у ВСУ начинается снарядный голод, несмотря на помощь Запада

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия на херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада, сообщил РИА Новости замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Турист".
«
"Я думаю. что так оно и есть. В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов", - сказал он, комментируя информацию о том, что у украинских войск начинается снарядный голод.
"Больше сейчас работаем мы, нежели по нам", - добавил он.
За последний месяц возросло только количество дронов противника, сообщили десантники.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Разведчик рассказал о применении ВСУ запрещенных веществ в зоне СВО
Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала