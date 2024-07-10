https://ria.ru/20240710/spetsoperatsiya-1958659581.html

У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец

У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец - РИА Новости, 10.07.2024

У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец

Украинская артиллерия на херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада, сообщил РИА Новости замкомандира взвода... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T05:23

2024-07-10T05:23

2024-07-10T05:27

специальная военная операция на украине

в мире

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия на херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада, сообщил РИА Новости замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Турист". "Я думаю. что так оно и есть. В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов", - сказал он, комментируя информацию о том, что у украинских войск начинается снарядный голод. "Больше сейчас работаем мы, нежели по нам", - добавил он. За последний месяц возросло только количество дронов противника, сообщили десантники.

https://ria.ru/20240709/vsu-1958479375.html

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2024

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в мире