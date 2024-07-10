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У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец
У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец - РИА Новости, 10.07.2024
У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец
Украинская артиллерия на херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада, сообщил РИА Новости замкомандира взвода... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T05:23
2024-07-10T05:23
2024-07-10T05:27
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия на херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада, сообщил РИА Новости замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Турист". "Я думаю. что так оно и есть. В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов", - сказал он, комментируя информацию о том, что у украинских войск начинается снарядный голод. "Больше сейчас работаем мы, нежели по нам", - добавил он. За последний месяц возросло только количество дронов противника, сообщили десантники.
https://ria.ru/20240709/vsu-1958479375.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
У ВСУ начинается снарядный голод, сообщил российский боец
Боец ВС России: у ВСУ начинается снарядный голод, несмотря на помощь Запада