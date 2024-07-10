https://ria.ru/20240710/sovfed-1958747915.html

Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны

Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны - РИА Новости, 10.07.2024

Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:46

2024-07-10T14:46

2024-07-10T14:46

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России. Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". "Сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в тексте закона. В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным руководством соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты. Закон не распространяется на случаи выезда сенаторов и депутатов в служебные командировки — именно служебные поездки должны стать основной формой выезда парламентариев за рубеж, отмечали ранее авторы законодательной инициативы. -0-

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политика, россия, совет федерации рф, госдума рф