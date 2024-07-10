Рейтинг@Mail.ru
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/sovfed-1958747915.html
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны - РИА Новости, 10.07.2024
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:46
2024-07-10T14:46
политика
россия
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:167:3064:1891_1920x0_80_0_0_99742a26a18567a8486a8a16dd5443e3.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России. Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". "Сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в тексте закона. В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным руководством соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты. Закон не распространяется на случаи выезда сенаторов и депутатов в служебные командировки — именно служебные поездки должны стать основной формой выезда парламентариев за рубеж, отмечали ранее авторы законодательной инициативы. -0-
https://ria.ru/20240710/sovfed-1958740178.html
https://ria.ru/20240710/sovfed-1958725203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед обязал парламентариев согласовывать выезды из страны

Совет Федерации обязал депутатов и сенаторов согласовывать выезды из страны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации в Москве
Здание Совета Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России.
Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Совфед одобрил возврат части НДФЛ для работающих родителей с детьми
Вчера, 14:09
"Сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", - сказано в тексте закона.
В случае если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России, им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным руководством соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты.
Закон не распространяется на случаи выезда сенаторов и депутатов в служебные командировки — именно служебные поездки должны стать основной формой выезда парламентариев за рубеж, отмечали ранее авторы законодательной инициативы. -0-
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Совфед разрешил регионам вводить туристический налог
Вчера, 13:11
 
ПолитикаРоссияСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала