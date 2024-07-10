https://ria.ru/20240710/sovfed-1958740178.html

Совфед одобрил возврат части НДФЛ для работающих родителей с детьми

Совфед одобрил возврат части НДФЛ для работающих родителей с детьми - РИА Новости, 10.07.2024

Совфед одобрил возврат части НДФЛ для работающих родителей с детьми

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ежегодном возврате части уплаченного НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми, если... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T14:09

2024-07-10T14:09

2024-07-10T14:09

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ежегодном возврате части уплаченного НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории и являются налоговыми резидентами РФ, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. Иными словами, граждане смогут получать возврат части от уплаченного 13-процентного налога в размере 7%, Минфин сравнивал этот процесс с "кэшбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты". Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ. Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году. -0-

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экономика, россия, совет федерации рф, общество