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Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2024 год - РИА Новости, 10.07.2024
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13:29 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/sovfed-1958731225.html
Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2024 год
Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2024 год - РИА Новости, 10.07.2024
Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2024 год
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на 2024 год, предусматривается увеличение расходной части на 522 РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:29
2024-07-10T13:29
экономика
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на 2024 год, предусматривается увеличение расходной части на 522 миллиарда рублей, а также дефицита бюджета – до 1,1% ВВП. Законом предусматривается увеличение общего объёма расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей - до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей - до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП). Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей. Предел внутреннего государственного долга увеличивается на 43 миллиарда рублей и составит 26,68 триллиона рублей вместо 26,637 триллиона рублей. А предел внешнего госдолга, наоборот, снижается до 63 миллиардов долларов (56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (57,6 миллиарда евро). Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году ожидаются в сумме 10,985 триллиона рублей (5,7% к ВВП), что на 518,98 миллиарда рублей меньше ранее прогнозировавшегося значения. Влияние указанного снижения на сбалансированность федерального бюджета нейтрализуется "бюджетным правилом". Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году оцениваются в объеме 24,077 триллиона рублей (12,6% к ВВП), что на 516,2 миллиарда рублей больше ранее прогнозировавшегося значения. Новые параметры бюджета страны на текущий год исходят из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции. Прогноз по ВВП на 2024 год увеличен до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей, по инфляции - до 5,1% с 4,5%. В законе также учтено освобождение регионов от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на 1 марта текущего года. Эти средства регионы смогут направить на развитие инфраструктурных, инвестиционных проектов или собственной экономики.
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экономика, совет федерации рф, россия
Экономика, Совет Федерации РФ, Россия
Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2024 год

Совфед одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на 2024 год

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заседание Совета Федерации
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на 2024 год, предусматривается увеличение расходной части на 522 миллиарда рублей, а также дефицита бюджета – до 1,1% ВВП.
Законом предусматривается увеличение общего объёма расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей - до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей - до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).
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Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.
Предел внутреннего государственного долга увеличивается на 43 миллиарда рублей и составит 26,68 триллиона рублей вместо 26,637 триллиона рублей. А предел внешнего госдолга, наоборот, снижается до 63 миллиардов долларов (56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (57,6 миллиарда евро).
Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году ожидаются в сумме 10,985 триллиона рублей (5,7% к ВВП), что на 518,98 миллиарда рублей меньше ранее прогнозировавшегося значения. Влияние указанного снижения на сбалансированность федерального бюджета нейтрализуется "бюджетным правилом". Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году оцениваются в объеме 24,077 триллиона рублей (12,6% к ВВП), что на 516,2 миллиарда рублей больше ранее прогнозировавшегося значения.
Новые параметры бюджета страны на текущий год исходят из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции. Прогноз по ВВП на 2024 год увеличен до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей, по инфляции - до 5,1% с 4,5%.
В законе также учтено освобождение регионов от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на 1 марта текущего года. Эти средства регионы смогут направить на развитие инфраструктурных, инвестиционных проектов или собственной экономики.
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