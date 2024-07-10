Совфед разрешил регионам вводить туристический налог
Совфед разрешил регионам с 2025 года вводить туристический налог
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым разрешает регионам с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ.
Туристический налог будет относиться к местным налогам, то есть муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами. В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводиться законами этих субъектов РФ, в федеральной территории "Сириус" - нормативно-правовыми актами представительного органа.
Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, устанавливаемых в Налоговом кодексе на федеральном уровне. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещений, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%.
Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки. Налоговым периодом по налогу станет квартал, а его плательщиками станут организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных в реестр классифицированных средств размещения.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЛЬГОТЫ
Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемая ряду льготных категорий граждан, не будет включаться в налоговую базу по туристическому налогу. К таким категориям отнесены герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, ветераны боевых действий, инвалиды и др. Причем местные власти смогут расширять перечень таких льготных категорий.
КУРОРТНЫЙ СБОР СЕЙЧАС
Действующее законодательство разрешает проведение до конца 2024 года эксперимента по уплате курортного сбора лишь в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и "Сириусе". Плательщиками сбора являются совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более суток. В Краснодарском крае размер сбора составляет 30 рублей в сутки (в Сочи - 50 рублей), в Алтайском крае и "Сириусе"- 50 рублей, в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге - 100 рублей. В Крыму сбор отменен с 11 марта 2022 года.
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