https://ria.ru/20240710/sovfed-1958725203.html

Совфед разрешил регионам вводить туристический налог

Совфед разрешил регионам вводить туристический налог - РИА Новости, 10.07.2024

Совфед разрешил регионам вводить туристический налог

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым разрешает регионам с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T13:11

2024-07-10T13:11

2024-07-10T13:11

туризм

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым разрешает регионам с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Туристический налог будет относиться к местным налогам, то есть муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами. В городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводиться законами этих субъектов РФ, в федеральной территории "Сириус" - нормативно-правовыми актами представительного органа. Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, устанавливаемых в Налоговом кодексе на федеральном уровне. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещений, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%. Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки. Налоговым периодом по налогу станет квартал, а его плательщиками станут организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных в реестр классифицированных средств размещения. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЛЬГОТЫ Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемая ряду льготных категорий граждан, не будет включаться в налоговую базу по туристическому налогу. К таким категориям отнесены герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, ветераны боевых действий, инвалиды и др. Причем местные власти смогут расширять перечень таких льготных категорий. КУРОРТНЫЙ СБОР СЕЙЧАС Действующее законодательство разрешает проведение до конца 2024 года эксперимента по уплате курортного сбора лишь в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и "Сириусе". Плательщиками сбора являются совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более суток. В Краснодарском крае размер сбора составляет 30 рублей в сутки (в Сочи - 50 рублей), в Алтайском крае и "Сириусе"- 50 рублей, в Ставропольском крае и Санкт-Петербурге - 100 рублей. В Крыму сбор отменен с 11 марта 2022 года.

https://ria.ru/20240710/nalog-1958701830.html

https://radiosputnik.ru/20240705/1957701597.html

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