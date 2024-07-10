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Совфед одобрил повышение налога на прибыль организаций с 2025 года - РИА Новости, 10.07.2024
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12:53 10.07.2024 (обновлено: 13:17 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/sovfed-1958719476.html
Совфед одобрил повышение налога на прибыль организаций с 2025 года
Совфед одобрил повышение налога на прибыль организаций с 2025 года - РИА Новости, 10.07.2024
Совфед одобрил повышение налога на прибыль организаций с 2025 года
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым, в частности, предусматривается увеличение с 2025 года ставки налоги на прибыль организаций с 20% до РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:53
2024-07-10T13:17
экономика
совет федерации рф
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым, в частности, предусматривается увеличение с 2025 года ставки налоги на прибыль организаций с 20% до 25%.Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ.Законом предусматривается повышение федеральной части налога на прибыль организаций – с 3% до 8%. Ставка налога в региональной части сохраняется на уровне 17%. С 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18% за счет снижения ее федеральной части до 7%. При этом сохраняется так называемая "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства.Вводится федеральный инвестиционный вычет, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов, требования к которым установит правительство. Оно же установит и категории лиц, имеющих право на вычет, и объектов, к которым он применяется, условия и порядок определения его размера.При этом вычет не смогут применять: иностранные организации - налоговые резиденты РФ; организации - участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений; кредитные организации; организации – производители этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции, пива и сахаросодержащих напитков.Кроме того, при расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР. Для российских IT-организаций в 2025-2030 годах федеральная часть налога на прибыль устанавливается в размере 5%. Повышенный коэффициент 2 можно будет применять и к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ, что позволит компаниям уменьшать сумму налога прибыль. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты.Для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусмотрена амнистия: неуплаченные в результате дробления налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут. А единый тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%.Пониженный тариф в 7,6% устанавливается и для централизованных религиозных организаций и входящих в их структуру религиозных организаций. Речь идет о монастырях и приходах Русской православной церкви, а также других организациях, относящихся к традиционным религиозным конфессиям.Помимо этого, увеличивается порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН): по доходам - до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов, с одновременным введением обязанности по уплате НДС при доходах более 60 миллионов рублей. Плательщики УСН с доходом до 60 миллионов рублей будут освобождаться от НДС автоматически без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления.Диапазон ставок налога на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор, которые могут устанавливаться региональными законами, увеличивается до 9,5-10 миллионов с 2,5-3 миллионов рублей за один такой центр. А в случаях, кода ставка налога не определена законом субъекта РФ, их налогообложение будет осуществляться по ставке 9,5 миллиона рублей за центр (сейчас - 2,5 миллиона рублей).
https://ria.ru/20240710/nalog-1958545002.html
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экономика, совет федерации рф, налоговые изменения в россии
Экономика, Совет Федерации РФ, Налоговые изменения в России
Совфед одобрил повышение налога на прибыль организаций с 2025 года

Совфед одобрил повышение налога на прибыль организаций до 25 процентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым, в частности, предусматривается увеличение с 2025 года ставки налоги на прибыль организаций с 20% до 25%.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ.
Предприниматель заполняет налоговую декларацию - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
История налога на прибыль в России
10:18
Законом предусматривается повышение федеральной части налога на прибыль организаций – с 3% до 8%. Ставка налога в региональной части сохраняется на уровне 17%. С 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18% за счет снижения ее федеральной части до 7%. При этом сохраняется так называемая "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства.
Вводится федеральный инвестиционный вычет, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов, требования к которым установит правительство. Оно же установит и категории лиц, имеющих право на вычет, и объектов, к которым он применяется, условия и порядок определения его размера.
При этом вычет не смогут применять: иностранные организации - налоговые резиденты РФ; организации - участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений; кредитные организации; организации – производители этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции, пива и сахаросодержащих напитков.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Набиуллина рассказала, какой нужен налог на прибыль
6 июня, 10:12
Кроме того, при расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР. Для российских IT-организаций в 2025-2030 годах федеральная часть налога на прибыль устанавливается в размере 5%. Повышенный коэффициент 2 можно будет применять и к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ, что позволит компаниям уменьшать сумму налога прибыль. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты.
Для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусмотрена амнистия: неуплаченные в результате дробления налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут. А единый тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%.
Программист - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Компании IT-сектора будут платить налог на прибыль по ставке пять процентов
29 мая, 13:51
Пониженный тариф в 7,6% устанавливается и для централизованных религиозных организаций и входящих в их структуру религиозных организаций. Речь идет о монастырях и приходах Русской православной церкви, а также других организациях, относящихся к традиционным религиозным конфессиям.
Помимо этого, увеличивается порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН): по доходам - до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов, с одновременным введением обязанности по уплате НДС при доходах более 60 миллионов рублей. Плательщики УСН с доходом до 60 миллионов рублей будут освобождаться от НДС автоматически без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления.
Диапазон ставок налога на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор, которые могут устанавливаться региональными законами, увеличивается до 9,5-10 миллионов с 2,5-3 миллионов рублей за один такой центр. А в случаях, кода ставка налога не определена законом субъекта РФ, их налогообложение будет осуществляться по ставке 9,5 миллиона рублей за центр (сейчас - 2,5 миллиона рублей).
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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Вчера, 02:17
 
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