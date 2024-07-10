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Почти 42 тысячи жителей МО получили соцпомощь с начала года
Почти 42 тысячи жителей МО получили соцпомощь с начала года - РИА Новости, 10.07.2024
Почти 42 тысячи жителей МО получили соцпомощь с начала года
Почти 42 тысячи жителей Московской области, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили государственную социальную помощь с начала года. Об этом сообщил... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:27
2024-07-10T19:27
2024-07-10T19:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Почти 42 тысячи жителей Московской области, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили государственную социальную помощь с начала года. Об этом сообщил 360.ru.По словам первого зампредседателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, претендовать на меры поддержки вправе также семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Помощь включает в себя выплату по соцконтракту или ежемесячную поддержку.Отмечается, что максимальная сумма соцподдержки составляет 350 тысяч рублей. Ее размер зависит от цели использования.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева