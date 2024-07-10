https://ria.ru/20240710/sotspomosch-1958828716.html

Почти 42 тысячи жителей МО получили соцпомощь с начала года

Почти 42 тысячи жителей МО получили соцпомощь с начала года - РИА Новости, 10.07.2024

Почти 42 тысячи жителей МО получили соцпомощь с начала года

Почти 42 тысячи жителей Московской области, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили государственную социальную помощь с начала года. Об этом сообщил... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:27

2024-07-10T19:27

2024-07-10T19:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Почти 42 тысячи жителей Московской области, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили государственную социальную помощь с начала года. Об этом сообщил 360.ru.По словам первого зампредседателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, претендовать на меры поддержки вправе также семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Помощь включает в себя выплату по соцконтракту или ежемесячную поддержку.Отмечается, что максимальная сумма соцподдержки составляет 350 тысяч рублей. Ее размер зависит от цели использования.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), людмила болатаева